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日本人在南極可投票 美國人連太空站也能履行公民義務

2020-01-10 09:35聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

明天是台灣總統大選及立委選舉投票日，台灣一直未能推動「不在籍投票」，但在國外如美國、日本等都有通信投票，美國的太空人甚至可以在外太空投票。

國家太空中心臉書專頁小編，分享了美國人在外太空投票的起源，表示由於德州休士頓的詹森太空中心是訓練太空人的重地，1997 年德州立法議會通過法案，建立在外太空投票的程序，並於當年實行。

距離升空前一年左右，太空人就得先想好，在出任務期間會遇到哪些選舉、且他們也想參與投票。大概在選舉前六個月，將「聯邦明信片申請表」表單填寫好，寄給負責的單位，以申請不在籍投票。負責單位會建立一個加密過、只有該太空人才能登入的專屬帳戶，屆時再用電子郵件把選票寄給太空人，太空人在太空站上收電子郵件、填寫完畢回傳即可。

就在法案通過的那年，在蘇聯的和平號太空站上出任務的沃夫（David Wolf）成為第一個在外太空投票的人。在那之後，不少於國際太空站(ISS) 上執勤的太空人也從太空投票。2004年美籍華裔太空人焦立中也曾從太空參與美國總統大選投票。

此外在日本有不在籍投票，透過事前申請得在選舉當天的所在地投票，比如在住院的人；若投票日當天剛好人不在國內，可以利用「期日前投票」，從公告開始以後到選前一天，提前至指定地點投票。

至於因為公務或工作需要在偏遠地區，比如只有自衛隊駐紮的硫黃島及南鳥島，在投票日之前，選舉委員會工作人員花3個小時把選票運到島上。航空基地內開設簡易投票所，讓340名自衛隊員投票，第二天再把票帶回本島。

離日本1萬4000公里的南極也可以投票，南極地域觀測隊員可向原戶籍地申請「南極選舉人證」，就可以在南極的基地設置的投票所投票。選票以傳真方式傳回東京，再轉到各戶籍地。在遠洋工作的船員也可以利用傳真投票，2000年初次開放時，有762人從海上投票。

日本的南極地域觀測隊員可向原戶籍地申請「南極選舉人證」，就可以在南極的基地設置的...
日本的南極地域觀測隊員可向原戶籍地申請「南極選舉人證」，就可以在南極的基地設置的投票所投票。圖／取自國立極地研究所
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