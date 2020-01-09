哈利夫婦退居王室幕後 黛妃之死竟是遠因

哈利梅根夫婦在六周的加拿大假期結束後，宣布這項決定，但這可能在哈利的童年就已埋下伏筆。哈利在媒體的關注下長大，親眼見到母親黛安娜王妃深受狗仔隊折磨。哈利曾表示，他認為自己不會遇見一個可以忍受這種壓力的人，而梅根也發現自己無法忍受。他們的長子亞契去年春天出生，提供他們脫離媒體鎂光燈的新動力。哈利和梅根決定不給亞契正式頭銜，也是為了讓他享有過私生活的權利。

如此重大的舉動，通常需要女王伊麗莎白二世同意，但哈利和梅根並沒有事先徵詢女王。哈利夫婦這種做法似乎是前所未見，據說白金漢宮對這項消息感到失望，王室其他高階成員也很難過。

●哈利和梅根為何不事先諮詢王室其他成員？

英國獨立電視台去年紀錄哈利和梅根的南非之旅，證實許多人的猜測：王室內部產生裂痕。哈利被問及他和兄長威廉王子似乎比過去疏遠時，他說，彼此「走在不同的道路上」。鑑於這種緊張關係，哈利和梅根沒有事先諮詢其他王室成員，或許並不令人驚訝。

●何謂取得財務獨立？

根據先前的財務協議，哈利和梅根被禁止以任何形式賺取收入。他們官方支出的5%由英國政府提供的元首補助金支付，剩下的95%由父親查理王子以私人資產撥款給付。哈利和梅根表示，未來將捨棄領公款，但會持續領取父親查理王子的資金。哈利也繼承母親黛安娜王妃數百萬美元的財產，但這或許無法維持夫婦倆目前的生活方式。

●哈利會失去王室頭銜嗎？