英媒：哈利想走不送 但事前未徵詢女王不可原諒

英國哈利王子和妻子梅根8日拋出震撼彈，宣布兩人將從「資深」王室成員身分退出，傳媒指兩人未先徵詢女王，稱女王對此震怒。美聯社資料照片 分享 facebook 英國哈利王子與妻子梅根8日發表聲明，表示將退出（step back）王室資深成員行列，尋求財務自主。英國電訊報評論，哈利愛走就走，這是他的自由：但發布聲明前並未徵詢祖母、女王伊麗莎白二世的意見，則是大不敬，不可原諒。

哈利與梅根閃電出招，據信女王跟哈利的父親、王儲查理，以及哈利的兄長威廉王子，事前都被蒙在鼓裡。女王據說很失望難過，查理跟威廉則是震怒。