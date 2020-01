1月9日日出刊的英國各大報章均以哈利梅根宣布退出王室資深成員為頭條新聞。美聯社 分享 facebook 英國王子哈利與妻子梅根決定退出王室資深成員行列,其實早就有跡可循。去年10月,哈利接受ITV電視節目主持人布萊德比(Tom Bradby)訪問時就坦承,與哥哥威廉「走在不同的人生道路上」(on different paths),還說兄弟關係「有晴有雨」(had good and bad days in their relationship.),兩兄弟不像過去那樣經常見面。

布萊德比因為長年訪問威廉與哈利,與兩兄弟關係匪淺。得知哈利發表聲明後,布萊德比說他意識到自己正在目睹一場對王室生活漫長悲傷的告別(a long, sad farewell to this royal life),還說這是溫莎王室的新內戰,而且尚未結束(This is a new war of the Windsors -- and it's not over yet.)。