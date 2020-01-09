俄國塔斯社：普亭在克里米亞 監督新型極音速飛彈測試

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俄國總統普亭。路透 分享 facebook

俄國塔斯社報導，俄國總統普亭9日在克里米亞附近監督軍事演習，包括發射「匕首（Kinzhal）」極音速飛彈。

俄國在去年12月底部署了該國首個配備核彈頭的極音速飛彈。這種飛彈射程超過2000公里，速度達10馬赫。