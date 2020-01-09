高恩接受貝魯特檢方約談後 遭到境管

從日本潛逃出境到黎巴嫩的日產汽車前CEO高恩（Carlos Ghosn），8日高調舉行記者會後，9日接受貝魯特檢方約談，隨即傳出遭到境管，原因和國際刑警組織發布的通緝令有關。

高恩在法務部接受約談，有檢察官和刑事警察局官員在場。 高恩8日表示計畫長期待在黎巴嫩。 日產前CEO高恩8日在黎巴嫩舉行記者會高呼清白。法新社 分享 facebook