土、俄喊停戰 利比亞戰亂有望終結

土耳其總統艾爾多安（右）與俄羅斯總統普丁（左）日前宣佈將在利比亞停戰。（photo by 網路截圖） 分享 facebook 「利比亞已經承受太多的境外勢力干預！」位於歐非兩洲重要通道、蘊藏大量石油的利比亞近年飽受戰亂，國家分裂成官方政府與反對派國民軍兩大勢力，各自接收境外各國的援助。近日土耳其與俄羅斯在歐盟國家的施壓下，喊出雙方勢力應該停戰，不過後續結果還有待觀察。

土俄兩國表態停戰

根據《英國廣播公司》報導，土耳其總統艾爾多安與俄羅斯總統普丁日前發表聲明，呼籲利比亞的內戰停戰，且預計從本週日（12日）開始生效。據了解，雙方的聲明是在歐洲的壓迫下提出，德國外交部長馬斯日前就呼籲，利比亞不能成為下一個敘利亞。

土耳其上週才派遣軍隊到利比亞，援助由聯合國和西方國家支持的官方政府，並指責俄羅斯派出2500名傭兵支援反叛的國民軍的軍官哈夫塔，俄羅斯對指控予以否認。此外，6日也傳出國民軍佔領鄰近新月灣石油地區的港口城市蘇爾特，雙方勢力一度交火。

利比亞長期飽受內戰

《德國之聲》的報導指出，土耳其駐軍的舉動引起歐盟強烈反彈，在7日於布魯塞爾的一場緊急會談後，英國、法國、的德國與義大利發表聯合聲明，明確表達反對土耳其的外部干預，並呼籲利比亞停止內戰，「武力不是利比亞危機的解決辦法，一再拖延的衝突只會帶給平民更多痛苦。」

利比亞是個戰略位置重要的非洲國家，不僅鄰近非洲最大的石油儲備區，也處於非洲移民通往歐洲的門戶通道。利比亞自2011年格達費政權垮台後，陷入長期內戰，目前國內兩大主要勢力為聯合國支持的官方政府，以及由俄羅斯和部分中東國家支持的國民軍。

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