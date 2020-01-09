脫歐仍有懸念 強森與歐盟隔空喊話

英國脫歐勢在必行，歐盟呼籲放寬期限，雙方正就完全脫歐後的經貿協議進行磋商。（photo by YouTube） 分享 facebook 「分歧越大，我們的關係就會越來越遠。」歐盟執委會主席馮德萊恩警告英國，須放寬脫歐細節的協議期限，以達成所有經貿細項的共識。英國首相強森則表示，2020完全脫歐是「勢在必行」但願意與歐盟進行友善的合作。雙方隔空喊話後，隨後在倫敦會面進行磋商。

脫歐時間點矛盾

根據《BBC》報導，歐盟執委會主席馮德萊恩與英國首相強森會面提出警告，她指出，雙方要在2020年底前達成全面脫歐後的協議是「不可能的任務」。

英國首相強森則表示，「2020年底前完全脫歐是勢在必行。」2人將於10日會談，就脫歐細節進行磋商，1月底英國將正式脫歐，之後便進入11個月的過渡期。在這段過渡期間，英國依然會遵從歐盟大部份的貿易規定，但將不派員參與任何歐盟相關會議。

強森則表明之後願意與歐盟繼續合作，因雙方有共同的價值觀及歷史。馮德萊恩對此則回應：「我們將盡力而為，但談判時間太過於緊湊，恐怕無法完全顧及所有貿易細節。」預計雙方的新貿易協議將朝「零關稅」、「零配額」及「零傾銷」的方向談判。

分歧將產生距離

據《美聯社》報導，馮德萊恩說，假如英國的立場強硬，歐盟將不再提供「高品質貿易服務」她說：「每個選擇都會產生後果，每個決定都來自權衡之後。」

「分歧越大，我們的關係就會越來越遠，如果強森不將過渡期延長到2020年以後，我們的新關係就無法在細節上達成共識。」馮德萊恩喊話。自英國2016年6月脫歐公投通過以來，脫歐談判延長了數次，英國終於敲定於1月31日離開歐盟。

然而，強森堅定的期限內脫歐立場及歐盟一再重申的底線，下一輪艱難的談判才正要展開。將探討的協議包括商品、服務、貿易、國安合作、數據共享、捕撈配額及在歐盟工作的英國人身份等。馮德萊恩表明，她不會採取拖延戰術，也會讓英國順利離開歐盟，「但那將是艱辛且充滿情緒的一天。」

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