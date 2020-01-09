哈利梅根走自己的路 寓所隨扈開支上億仍要納稅人埋單

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哈利與梅根宣布要做自己。美聯社資料照片 分享 facebook 英國哈利王子夫婦宣布要走自己的路，退出王室資深成員行列。太陽報報導，儘管如此，兩人希望保有溫莎堡附近的弗洛格摩別墅（Frogmore Cottage）以及6名隨扈，仍由納稅人埋單。

別墅最近完成裝潢翻修，斥資240萬英鎊（約台幣9400萬元）：6名隨扈1年薪水為60萬英鎊（約台幣2350萬元）。此外，兩人也想要保有公爵和公爵夫人頭銜（the Duke and Duchess of Sussex）。