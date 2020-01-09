哈利梅根拋「淡出」震撼彈 英國王室繼承順位大洗牌？

英國哈利王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）1月8日突然宣布將卸任王室高級成員身份，意味會減少公務、退居王室幕後，令大眾驚訝。 路透社 分享 facebook

英國哈利王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）1月8日突然宣布將卸任王室高級成員身份，意味會減少公務、退居王室幕後，令大眾驚訝，不少媒體戲稱這是英國脫歐「Brexit」的王室版「Megxit」（梅根英文名為Meghan）。至於哈利王子的「辭職」會否影響王室繼承順位？答案是不會。

英國《太陽報》頭版標題「Megxit」

「Megxit」這個詞快速在媒體、網路間流傳，不少網友「吃瓜看戲」，搞笑談論演員出身的梅根未來可以出演Netflix大熱電視劇《王冠》（The Crown），在劇中飾演自己一角，又稱該劇的編劇已經準備好了。

美國《The Daily Show》又在Twitter發文，發文稱主持Trevor Noah正在招募兩名職員，職位明顯為哈利王子夫婦量身打造，例如要「擅於揮手」、有2年以上的王室成員經驗等。

英國王室繼承順位未受影響

另外，不少民眾也好奇哈利王子與梅根退居幕後對王室的影響，哈利王子目前是王室的第6順位繼承人，兒子亞契（Archie Mountbatten-Windsor）則是第7順位，有研究英國王室的專家表示，這個排名不會因哈利減少王室公務而改變。

這是因為順位排名是根據英國法律《王位繼承法》（Succession to the Crown Act）而決定，專家凱尼格（Marlene Koenig）表示，若然要把某人踢出順位名單之外，需要國會採取行動。

凱尼格稱「愛德華八世（Edward VIII）的退位，便是由國會行動來促成。」愛德華八世1936年1月出任英國國王，但同年12月退位，他與美國女子辛普森（Wallis Simpson）結婚，以「不愛江山愛美人」故事聞名。

事實上，英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的第三個孩子、約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）捲入性醜聞後，2019年11月已暫停執行王室職務，此事沒有影響他的繼承順位，目前仍是第8順位繼承人。

繼續保留王室頭銜

至於頭銜方面，美國有線新聞網路（CNN）報導，相信哈利王子與梅根也會保留自己的王室名銜。按照英國王室的做法，安德魯王子的兩名女兒碧翠絲公主（Princess Beatrice）及尤金妮公主（Princess Eugenie）並非全職王室成員，在王室之外有工作，但一樣繼續有王室頭銜。

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文章授權轉載自《香港01》