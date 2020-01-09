疫苗經費短缺 民主剛果麻疹奪6000命

世界衛生組織表示，民主剛果從去年年初疫情爆發以來，死亡人數突破6000人，幾乎是伊波拉病毒疫情死亡人數的三倍。 路透 分享 facebook

世界衛生組織（WHO）公布了剛果民主共和國的麻疹疫情，指出從去年1月開始到現在，民主剛果已接獲31萬件病例通報，並造成了6000多人死亡，是伊波拉病毒的疫情死亡人數三倍，主要是因為疫苗接種率低落。由於目前經費短缺4000萬美元，WHO呼籲各界伸出援手，協助控制麻疹疫情。

剛果民主共和國麻疹疫情持續擴大，全國26個省都已淪陷，世界衛生組織7日表示，這是目前全球最嚴重，也是傳播速度最快的傳染病疫情。

民主剛果之所以爆發如此嚴重的麻疹疫情，主要是因為當地疫苗接種率低，加上公共衛生體系不健全、缺乏乾淨的營養來源導致。儘管去年9月開始，當局已啟動緊急疫苗接種計畫，已有超過1800萬五歲以下幼童施打疫苗，但在許多偏遠地區接種率仍就低落。

WHO表示，資金不足是最大問題，目前雖然已籌得了2760萬美元，但還須要投入約4000萬美元，才有辦法將接種對象擴大到6-14歲兒童。

麻疹是傳染力很強的病毒性疾病，感染的人大部分是兒童，症狀包括發熱、咳嗽、上呼吸道發炎，雖然大部分患者都會康復，但也可能會併發肺炎或腦炎，甚至導致終身殘疾或是死亡。據估計，每年全球共有11萬人死於麻疹。