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屠殺紀念阻發言 波蘭總統怒退席

2020-01-09 14:44台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

波蘭總統杜達。 路透
波蘭總統杜達。 路透
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以色列將舉辦大屠殺紀念日，但未邀波蘭上台發言惹議，如美國、俄羅斯等都被安排於當日致詞，但曾被納粹蹂躪及奧斯威辛集中營所在地的波蘭卻不能發言，總統杜達對此表達強烈不滿，並表示將不會出席該紀念活動。另外，俄羅斯近期頻頻指控波蘭需對二戰負起部份責任，也激起2國紛爭。

波蘭不能發言

根據《歐洲新聞台》報導，波蘭總統杜達表示，他不會參加1月下旬在以色列大屠殺紀念館舉行的紀念活動，原因是他沒被邀請於典禮上發言。外交部副部長賈布隆斯基則批評，大屠殺紀念日讓俄羅斯發言，卻沒有邀請波蘭總統，根本是一種「偽善」。

杜達在聲明中表示，美國、英國及俄羅斯等國領袖都將於耶路撒冷舉行的活動中致詞，波蘭沒有道理不能發言，他說：「大屠殺紀念日缺乏波蘭人的聲音根本就不完整。」納粹惡名昭彰的奧斯威辛集中營即位於波蘭，大屠殺期間有約600萬猶太人被謀殺，其中包含250萬非猶太裔的波蘭人。

普丁頻頻於近期的發言中表示：「波蘭也該對二戰爆發負起一些責任。」波蘭是二戰中第1個被納粹攻佔的國家，於1939年被入侵，時隔2週再被蘇聯侵略。歐洲議會近期通過決議，指出蘇聯及納粹德國都需對二戰負起責任，俄羅斯總統普丁對此表達強烈不滿，他稱該決議「完全沒有道理」。

俄控波蘭軟弱

據《德國之聲》報導，普丁認為，西方各國在當時數次嘗試與希特勒和談，才是二戰爆發的主因。普丁還引用檔案文件，指出時任波蘭駐柏林大使曾讚揚希特勒的滅絕猶太人計劃，他說：「我蔑視當時軟弱的波蘭。」

「太多關於波蘭的不實言論流傳，指控我們在二戰中所扮演的角色疲軟。」杜達表示，波蘭人民已經受夠了，尤其是普丁最近的言論已對波蘭造成嚴重傷害。納粹德國大部分建造的死亡集中營都位於現在的波蘭境內，大量波蘭人也在當時命喪希特勒的戰爭機器下。

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波蘭二戰以色列

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