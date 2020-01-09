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烏航墜機63人為加拿大公民 大學生、新婚夫婦難逃死劫

2020-01-09 12:12聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

烏克蘭航空PS752班機8日從伊朗德黑蘭機場起飛後不久便墜毀，機上176人全數罹難，其中63人是加拿大公民。加拿大總理杜魯多表示，雖然加拿大與伊朗並沒有外交關係，仍期望在調查空難中占有一席之位。

失事客機原定從伊朗首都德黑蘭飛往烏克蘭首都基輔。有138名乘客將轉機至加拿大。

加拿大2012年與伊朗中斷外交關係。杜魯多說，加拿大外交部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）於當地時間8日晚間致電伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif），以強調需對墜機事件進行適當調查。

杜魯多稱，加拿大是其中一個在類似事故上擁有專業知識的國家，有信心透過與盟友的直接接觸，對調查作出貢獻。

義大利通常是加拿大與伊朗之間交流的代理人，烏克蘭大使透露，烏克蘭願意提供協助。

烏航空難中，有63名加拿大人罹難，包括至少30名亞伯達省（Alberta）居民，及至少十多名安大略省大學生、教授和專業人士，多數學生原定結束年假後經基輔返回加拿大開學。

26歲的阿拉許（Arash Pourzarabi）以及25歲的波妮（Pouneh Gourji）都是亞伯達大學（University of Alberta）資訊科學系畢業學生，兩人才剛在伊朗完婚，未料遇到死劫。

亞伯達大學教授、47歲的莫沙維（Pedram Mousavi）和43歲的妻子摩根（Mojgan Daneshmand），再加上兩個孩子，一家人也皆死於空難。

烏克蘭航空客機8日墜毀伊朗，機上176人全數罹難。新華社
烏克蘭航空客機8日墜毀伊朗，機上176人全數罹難。新華社
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加拿大伊朗烏克蘭

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