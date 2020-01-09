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女王震怒！哈利梅根逕自發引退聲明「形同對王室宣戰」

2020-01-09 10:33聯合報 編譯周辰陽／即時報導

英國哈利王子和妻子梅根8日拋出震撼彈，宣布兩人將從「資深」王室成員身分引退，傳媒...
英國哈利王子和妻子梅根8日拋出震撼彈，宣布兩人將從「資深」王室成員身分引退，傳媒指兩人未先徵詢女王、查爾斯王儲與兄長威廉王子，稱女王對此震怒。王室內部對此措詞十分嚴厲，形容他們如同「按下核彈發射鈕」，「對王室宣戰」。美聯社
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英國哈利王子和妻子梅根8日拋出震撼彈，宣布兩人將從「資深」王室成員身分引退，傳媒指兩人未先徵詢女王、查爾斯王儲與兄長威廉王子，稱女王對此震怒。王室內部對此措詞十分嚴厲，形容他們如同「按下核彈發射鈕」，「對王室宣戰」。

兩人在官方IG公布聲明表示，此舉「經過許多個月的反思和內部討論」他們「想要卸下王室的資深成員，透過工作取得財務獨立，同時持續全力支持女王」，未來則計畫在英國和北美輪流居住，強調此舉「將能讓我們的兒子理解他所出生王室的傳統，同時讓我們一家能有空間展開下一篇章，包括發展我們的新慈善事業。」

白金漢宮對此表示「失望」，稱哈利和梅根引退的討論仍在「早期階段」，也「理解他們想要有不同發展的欲望，但這是非常複雜的議題，需要時間去處理。」

《每日郵報》指出，哈利和梅根之前赴加拿大時，「秘密策劃」此一決定，甚至瞞過英國新聞團隊，計畫成立一個獨立於王室的新網站。兩人在一周前提出，想要尋找新的生活，王室也同意幫忙。但哈利和梅根返回倫敦，在拜訪加拿大駐英高級專員（大使）數小時後，就決定「按下核彈發射鈕」，把想法全盤公開。

多個消息來源指出，王室上下都覺得被「背刺」，也稱女王與家人對此「深感失望」，「震驚、悲傷和十足憤怒」，並指「大家為他們鞠躬盡瘁，讓他們擁有想要的婚禮、官邸、辦公室、資金、工作人員、旅行和家庭的支持，他們還想要什麼？」

另外一位王室消息人士說，「這對女王非常不公，她不該被這樣對待，這是不尊重她，王室瞭解他們想要一些不同的待遇，完全有意願幫助他們，大家感受非常糟。」

《太陽報》引述的消息人士則說，哈利和梅根發表的聲明沒有經過任何人審查，違背全部的規章，這等於「向王室宣戰」，並指他們這麼做讓人憤怒，完全沒想過會對體制的影響。女王非常失望，王儲和威廉王子「非常憤怒」。侍從對此也不敢置信，有太多問題還沒有找出答案，但他們就這麼做了，完全沒有替其他人著想。

王室女王英國梅根馬克爾哈利王子

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