Bloomberg看台灣總統大選：圖表解析受關注的經濟面向

台灣總統大選投票在即，彭博資訊報導指出，面對各式各樣強勁的經濟成長數據，選民最在乎的是有沒有落實在薪水袋裡，「經濟牌」成為執政與在野黨的重點攻防。

彭博資訊記者Chinmei Sung、Cindy Wang報導，蔡英文執政三年半以來，台灣經濟成長率一躍成為亞洲四小龍之首；台股在睽違29年後站上1萬2000點，民間投資也大幅成長。然而，國民黨候選人韓國瑜與親民黨候選人宋楚瑜認為，這些亮眼的經濟數據背後暗藏隱憂。

報導彙整以下圖表，一窺關鍵經濟數據的不同面向：

●經濟成長率

彭博資訊表示，美中貿易戰持續延燒，仰賴出口的台灣也受池魚之殃，不過在轉單和台商回流下，台灣經濟意外有韌性，緩衝了全球經濟和貿易量下滑的負面衝擊。

彭博彙整總經濟學家預測中值顯示，台灣2019年全年經濟成長率有望達2.5%，優於南韓的1.9%，新加坡的0.7%及香港的負1.3%，有機會自2014年以來重登「亞洲四小龍」之首。

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●人均所得

彭博資訊指出，以人均所得來看，台灣的表現遠不如其他國家。據國際貨幣基金（IMF）數據，台灣的人均所得在2000年以前和南韓在伯仲之間，2003年被南韓超越後，一直在四小龍中墊底。

IMF預估，2019年台灣人均所得為24,828美元，低於南韓的31,431美元，香港的49,334美元和新加坡的63,987美元。以成長幅度來比較，自2000年底至2019年台灣僅成長67%，低於香港的93%，南韓的156%和新加坡的168%。

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●就業市場

彭博資訊認為，受薪階層對經濟好壞的感覺在於工作穩定和薪資成長。蔡英文就任前，台灣經季節調整後失業率在3.97%的高峰，之後便一路走低，兩度降至3.69%的歷史低點，去年11月的失業率持穩在3.73%。

不過，失業率下降可能也與勞動市場求職人數減少有關，戰後嬰兒潮屆臨退休，同時少子化問題快速惡化。行政院

國家發展委員在2018年的人口推估報告中指出，基本預期台灣人口將在2022年開始負成長，較2016時的推估提前3年。

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●民間投資

彭博資訊表示，蔡英文任內最突出的經濟政績之一是提振民間投資。美中貿易戰引發轉單效應和供應鏈重組，蔡政府順勢推出鼓勵台商回台投資方案，目前核准投資總額已超過新台幣7,000億元。不過，此數字也有不少批評，例如其中多數投資是三到六年的計畫，而非一次到位。