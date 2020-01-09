Nissan高恩矛頭直指法總統馬克宏：激怒日本害到我

日產汽車前執行長高恩棄保潛逃至黎巴嫩後，8日首度公開露面；他在記者會上表示，法國總統馬克宏推動的一連串事件激怒日本，導致他淪落至此。

高恩表示，法國兩年前試圖推動日產與雷諾完全合併，激怒日本的高管和官員。高恩並未直接點名，但暗示法國政府要求他違背自己的意願，促使兩家汽車製造商合併，矛頭指向馬克宏。

高恩也抨擊日本檢察官、日產高管以及該公司的律師事務所Latham & Watkins，並稱日本司法制度侵犯基本人權，自己被長期羈押，受偵訊不讓他的律師在場，以及長期禁止他與妻子接觸。

對於高恩在記者會的說法，日本法務大臣森雅子說：「高恩如果清白，應在司法審判下證明自己無罪。」她並表示，高恩對日本的法律制度或法律運用的看法有誤。

高恩並未說明潛逃細節，但強調自己並非逃避法律制裁，而是逃離司法不公。當他解釋自己遭逮捕的陰謀論始末時，認為法國總統需為此負責。

高恩表示，日本逮捕他是為了阻止馬克宏推動建立日產汽車與雷諾汽車更緊密的同盟。他說，他曾提議兩家汽車製造商透過控股公司合併，也與飛雅特克萊斯勒汽車公司磋商合併。