大陸富豪家族迅速增加 主要靠這項投資致富

瑞銀集團（UBS）的報告顯示，投資不動產的中國大陸富豪家族數量，可能是全球其他富豪家族的兩倍，而且大陸有愈來愈多富豪家族專注於財富維持與傳承。

根據調查，高達30%的受訪者表示，自己的家族是靠投資不動產致富，其次是投資非消費必需品及工業公司致富。調查表示，人數持續增加的中國超級富豪階層，也持續轉向成立家族辦公室，並聚焦在財富管理及傳承計畫。

家族辦公室的概念對中國來說較陌生，但歐美及亞洲其他地方的家族辦公室，已長期運用未上市公司來處理投資及財富管理決定。

根據UBS及資誠會計師事務所（PwC）各別公布的最新億萬富豪報告，中國大陸的億萬富豪財富總和在2018年減少12%至9,824億美元，但億萬富豪人數持續增加，且增速比其他地方更快。

調查也說，約有三分之一的受訪者運用單一家族辦公室作為主要的財富管理工具，16%的受訪者利用聯合家族辦公室管理財富。這些家族辦公室擁有的平均淨財富為9.43億美元，且管理財富是創建或加入家族辦公室的主要動機。

調查也表示，目前管理中國家族辦公室的世代平均年齡為55歲；該聯合調查由UBS、中航信託、家族理財研究機構Campden財富公司以及FOTT共同完成。