親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
波音客機墜伊朗
伊朗報復美行動
澳洲野火燒不停
美中貿協添變數
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

大陸富豪家族迅速增加 主要靠這項投資致富

2020-01-08 23:24經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

瑞銀集團（UBS）的報告顯示，投資不動產的中國大陸富豪家族數量，可能是全球其他富豪家族的兩倍，而且大陸有愈來愈多富豪家族專注於財富維持與傳承。

根據調查，高達30%的受訪者表示，自己的家族是靠投資不動產致富，其次是投資非消費必需品及工業公司致富。調查表示，人數持續增加的中國超級富豪階層，也持續轉向成立家族辦公室，並聚焦在財富管理及傳承計畫。

家族辦公室的概念對中國來說較陌生，但歐美及亞洲其他地方的家族辦公室，已長期運用未上市公司來處理投資及財富管理決定。

根據UBS及資誠會計師事務所（PwC）各別公布的最新億萬富豪報告，中國大陸的億萬富豪財富總和在2018年減少12%至9,824億美元，但億萬富豪人數持續增加，且增速比其他地方更快。

調查也說，約有三分之一的受訪者運用單一家族辦公室作為主要的財富管理工具，16%的受訪者利用聯合家族辦公室管理財富。這些家族辦公室擁有的平均淨財富為9.43億美元，且管理財富是創建或加入家族辦公室的主要動機。

調查也表示，目前管理中國家族辦公室的世代平均年齡為55歲；該聯合調查由UBS、中航信託、家族理財研究機構Campden財富公司以及FOTT共同完成。

儘管這項報告並未估算大陸富豪家族的現有資產規模總和，但總部位於北京的FOTT預估，這些家族辦公室管理的資產總和，可能在十年內達到人民幣20兆元。

UBS聯合報告顯示，投資不動產的中國大陸富豪家族數量，可能是全球其他富豪家族的兩...
UBS聯合報告顯示，投資不動產的中國大陸富豪家族數量，可能是全球其他富豪家族的兩倍。美聯社
分享

UBS北京

延伸閱讀

排球／5局鏖戰不敵大陸 中華男排無緣4強

王毅會見阿盟秘書長 稱支持以阿盟為平台應對挑...

德宏處分不動產 認列1.5億元

王一鳴：不認同大陸經濟增長6%是分水嶺

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

日產前董座高恩逃亡途中 差點就和日本首相碰個正著!?

2020-01-08 19:29

象國總統提修憲 遭控企圖打壓異己

2020-01-08 19:44

日本對高恩妻子發逮捕令 沒收1390萬多保釋金

2020-01-08 17:03

拯救難民硬靠岸 德船長被判無罪

2020-01-08 16:52

南韓出現武漢肺炎疑似病例 患者為36歲陸籍女子

2020-01-08 16:36

柬埔寨服飾工人...每天活在死在通勤路上的恐懼

2020-01-08 14:50

伊朗核電廠附近規模4.9地震 專家：自然事件

2020-01-08 14:48

阿拉斯加火山爆發衝約8公里高 飛航安全紅色警戒

2020-01-08 13:37

沖繩時隔33年再現豬瘟 撲殺包括阿古豬1746隻

2020-01-08 13:36

烏克蘭航空班機墜機伊朗 機上170人全數罹難

2020-01-08 13:30

樂器箱、新幹線、千萬元包機 高恩驚奇大逃亡

2020-01-08 12:54

全球最好用護照排名出爐...日本奪榜首 台灣排第32

2020-01-08 10:48

波多黎各6.4強震釀1死 宣布國家緊急狀態

2020-01-08 09:19

奧地利33歲總理宣誓就職 成全球最年輕民選領袖

2020-01-08 01:22

俄國父母讓兒睡陽台 7月大男嬰-7℃活活凍死

2020-01-07 22:26

泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-06 13:36
看更多

熱門文章

影／時機敏感！波音737客機在伊朗墜毀 機上有180人

2020-01-08 11:44

伊朗報復！伊拉克境內美軍基地遭飛彈攻擊

2020-01-08 07:35

開年新變數》伊朗竟回擊美軍基地！它為何做出讓國際都看走眼的決定？

2020-01-08 16:14

伊朗攻擊美軍基地...川普急開國安會議 白宮燈火未熄

2020-01-08 09:25

半空化為火球！客機墜毀伊朗 至少170人全數罹難

2020-01-08 13:24

伊朗宣稱展開報復 美駐伊拉克空軍基地遭火箭攻擊

2020-01-08 07:39

伊朗飛彈報復美軍 專家：川普可能採取兩行動

2020-01-08 18:42

伊朗稱美若回應攻擊 將在美國境內發動攻擊

2020-01-08 10:45

伊朗發動兩波攻擊！美證實兩基地挨飛彈 正評估損害

2020-01-08 08:29

伊朗官媒：飛彈攻擊美軍基地造成80名美軍喪生

2020-01-08 14:30

影／飛行紀錄無異常、機師未求救 客機墜伊朗不單純？

2020-01-08 16:58

警報解除？伊外長稱伊朗「完成相稱措施」 無意求戰

2020-01-08 10:58

失事烏克蘭班機黑盒子尋獲 伊朗：不會交給美國

2020-01-08 21:30

怕觸犯戰爭罪 川普心不甘情不願改口：不炸伊朗文化遺址

2020-01-08 08:18

川普針對伊朗攻擊回應：一切都好！明天上午發布聲明

2020-01-08 11:13

全球最好用護照排名出爐...日本奪榜首 台灣排第32

2020-01-08 10:48

跟人類搶水！澳洲恐射殺1萬頭駱駝

2020-01-08 10:36

亞馬遜大火破壞更甚澳洲野火 專家：澳洲當局可能已經停止奮戰

2020-01-08 10:19

民調：美國人更不滿川普伊朗政策 多認為會開戰

2020-01-08 09:55

男友嫌做路邊攤太窮還劈腿 女5年後曬房產賓士狠打臉

2020-01-08 16:57

影／畫面曝光！伊朗飛彈連續擊中美駐伊拉克基地

2020-01-08 12:28

英國國防大臣：不排除空襲伊朗的選項

2020-01-08 17:19

經濟解析／安啦！美伊不會真正開打

2020-01-08 11:45

彭博：伊朗有節制的報復行動 留下緩和局勢的空間

2020-01-08 17:07

伊朗報復美國 特意選在蘇雷曼尼喪生時刻

2020-01-08 11:55

看不到盡頭…澳洲野火燒家園 救火員累攤草地照引人鼻酸

2020-01-08 11:35

「天真而具毀滅性」紐時：美國務卿一人雙角讓外交更難

2020-01-08 10:48

南韓出現武漢肺炎疑似病例 患者為36歲陸籍女子

2020-01-08 16:36

伊朗人為蘇雷曼尼送葬發生踩踏意外...至少56死 葬禮延後

2020-01-08 09:50

烏克蘭客機墜毀伊朗 機上176人全數罹難

2020-01-08 13:08

川普警告伊朗後 美展示52架F-35戰機壯觀軍演

2020-01-08 01:23

真的？假的？CIA分析師7步教你讀伊朗新聞

2020-01-08 17:29

伊朗飛彈報復美軍 川普將發表談話

2020-01-08 22:26

辣模傳裸照讓粉絲為澳洲捐款 募資2100萬帳號遭下架

2020-01-08 11:52

伊朗攻擊美軍基地 嗆若還擊將打美國本土

2020-01-08 14:32

美伊開戰陰影籠罩 普亭意外訪大馬士革會阿塞德

2020-01-08 09:09

打IS擺一邊了！北約部分部隊開始離開伊拉克

2020-01-08 12:45

市場警鈴大作 伊朗報復攻擊美軍駐伊拉克兩處軍事設施

2020-01-08 08:40

日本7-11徵工讀生 海報一段Line對話把大家逗樂了

2020-01-08 15:33

樂器箱、新幹線、千萬元包機 高恩驚奇大逃亡

2020-01-08 12:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top