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逃亡後首現身！高恩：日司法違反人權 為得到正義而逃

2020-01-08 22:43聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

日產前執行長高恩8日召開記者會為自己喊冤，稱日本檢方指控他財務不當行為「毫無根據」。這是高恩上月底從日本棄保潛逃到黎巴嫩以來，首度公開現身。

這位汽車界的前超級巨星在貝魯特向記者表示，他受到日本檢方的殘酷無情對待，並遭威脅說若不認罪，就會對他的家人採取行動。高恩棄保潛逃後，東京法院7日以涉嫌作偽證為由，對高恩妻子卡羅爾發出逮捕令。

高恩說，「我每天在沒律師陪同情況下，被審問長達8小時。檢察官一再告訴我若不認罪，事情會更糟」，並稱自己已被日本司法推定有罪。

高恩並表示，召開記者會不是要談他如何逃離日本，而是要談他為何要逃，「我來這裡是要證明我的清白。這些指控是不實的。我不應該遭到逮捕。」

高恩還抨擊日本司法體系完全違反最基本的人權，「他們為什麼要延長調查時間，為什麼不斷用新罪名重新逮捕我？為什麼這麼想阻止我發言和陳述事實？為什麼他們花了十四個月試圖動搖我的精神，禁止我跟妻子有任何接觸？」

談及為何棄保潛逃時，高恩稱這是他一生中最困難的決定，但因面臨定罪率高達百分之九十九點四的日本司法體系，且外國人定罪率可能更高，讓他決定逃離日本。

高恩還說，2018年11月他被捕後，日產每天虧損4千萬美元。

日本共同社等媒體報導，高恩上月29日下午兩點半獨自離開東京住處，數小時後抵達東京品川車站，再搭新幹線前往新大阪車站，接著搭計程車抵達大阪關西國際機場附近酒店，並於當晚11時10分搭私人飛機離開日本。

在關西機場，高恩疑似在同夥安排下，躲在裝樂器的大型箱子裡，利用私人飛機行李安檢鬆散漏洞，躲過安檢溜上飛機，飛抵土耳其再轉飛黎巴嫩。

高恩8日在貝魯特召開記者會大聲喊冤。法新社
高恩8日在貝魯特召開記者會大聲喊冤。法新社
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高恩司法東京

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