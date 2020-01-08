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象國總統提修憲 遭控企圖打壓異己

2020-01-08 19:44台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

象牙海岸總統瓦塔拉在大選前表達修憲請求，引發強烈反彈，反對派人士認為瓦塔拉只是為了防止其他人參選。已擔任總統長達8年的瓦塔拉，曾被指控註銷政治對手的參選資格，近期則面臨前總統巴波的挑戰。瓦塔拉則稱，修憲是為了與時俱進及貼近人民。

總統拚第2次連任

根據《非洲新聞台》報導，象牙海岸總統瓦塔拉表示，將提議進行修憲，國內反對派則抨擊表示，瓦塔拉是試圖在2020年的總統大選中將對手拒於門外。瓦塔拉就任已長達8年，種種跡象顯示他有意爭取第3次任期，也因此惹來非議。

瓦塔拉在新年的紀念典禮上致詞：「我將向國會提出修改總統競選的草案，希望在2020年底前能完成修憲。」他表示，修憲的目的是為了讓憲法與時俱進，得以更貼近民意。「修憲並不會排除任何人，包括我自己在內。」然而，瓦塔拉並沒有提出修憲的細節，僅表示會對競選總統的限制提出意見。

反對派則表達擔心之意，眾人都認為瓦塔拉此舉是為了防止前總統巴波及貝迪投入10月的總統大選。瓦塔拉曾表示，2016年通過的新憲法取消了總統任期的限制，所以他有權再度參選總統。

反對黨參選被阻

據《Ecofin Agency》報導，曾任總理也反對瓦塔拉連任的索羅控訴，「我曾經要投入總統大選，但被瓦塔拉政府取消資格。」瓦塔拉在2010年象牙海岸總統選舉爭議中宣誓就任，與同時宣誓就任總統的巴波產生矛盾。

2人的政治鬥爭也導致內戰爆發，逾3000人犧牲，隨後瓦塔拉成功掌權，巴波則被瓦塔拉領導的政府以「戰爭罪」逮捕，移交至國際法院，但於日前被宣判無罪，他受訪時表示，返回象牙海岸後將投入總統大選。

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修憲象牙

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