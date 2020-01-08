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南韓出現武漢肺炎疑似病例 患者為36歲陸籍女子

2020-01-08 16:36聯合報 編譯莊蕙嘉／即時報導

韓聯社報導，南韓出現首例中國大陸武漢肺炎的疑似病例，患者為中國大陸籍36歲女子，去年12月13日至17日曾去過武漢，已被送往首爾國立大學盆唐醫院隔離觀察。武漢不明原因肺炎目前已有59件病例。

肺炎患者

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