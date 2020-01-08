日本對高恩妻子發逮捕令 沒收1390萬多保釋金

日產前執行長高恩（Carlos Ghosn）棄保潛逃事件在7日出現最新進展，日本檢方正式獲得高恩妻子卡洛（Carole Ghosn）的逮捕令，東京法院也決定沒收高恩15億日元（約1390萬美元）的保釋金，這創下日本史上最高的沒收保釋金紀錄。

檢方在聲明中表示，卡洛因涉嫌於去年4月向東京法院作偽證而遭下令逮捕。

高恩在12月下旬逃離日本前往黎巴嫩之前，一直因涉及財務不當行為而在日本受審。他在同意嚴格條件後獲得保釋，這些條件包括了限制跟妻子卡洛接觸，據悉此條件是讓高恩決定棄保潛逃的原因之一。

根據路透報導，卡洛目前人在黎巴嫩境內。日本政府發言人今天也說，東京已就戈恩事件尋求黎巴嫩合作。

場勘20次 看準關西機場漏洞

在高恩於前年11月被捕後，卡洛積極為高恩發聲，聲稱高恩是無辜的，她並抨擊日本檢方虐待高恩。高恩遭羈押禁見期間，卡洛分別向法國總統馬克宏請願，並請求白宮幫忙救出高恩。

據華爾街日報披露，傳聞協助高恩的逃脫團隊有10至15人，還曾到日本勘查20多次，最後選定利用有安檢漏洞的日本關西機場，因為他們發現關西機場專門提供私人飛機使用的設施，只要沒有航班就不會有人在場，也沒有檢查大型行李的X光機。高恩便順利搭上私人飛機，先飛往土耳其伊斯坦堡後，再換乘另一架私人飛機入境黎巴嫩。

協助偷渡 前綠扁帽專長引爆核武

【編譯張佑生╱綜合7日電】

另外，被指出協助高恩離開日本的美國退伍綠扁帽成員泰勒（Mike Taylor）也被起底，入伍時專門從事敵後跳傘的搶救人質任務，退伍後自己開保全公司，業務也是以救人質為主。

金融時報報導，現年59歲的泰勒在冷戰時期的戰場專長是「摧毀特別核武」。簡單說，就是一旦西德遭到蘇聯入侵，泰勒和其他同袍就得引爆安置在西德的可攜式核武，避免落入蘇聯手中。