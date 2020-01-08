拯救難民硬靠岸 德船長被判無罪

救人無罪！2018年在地中海上一艘滿載難民的船未經許可在馬爾他靠岸而遭到罰款，二審出現大逆轉：船長賴斯無罪，理由是賴斯並沒有犯罪意圖。近年來NGO載送難民遭各國拒收的事件層出不窮，NGO「海洋觀察」指出，在歐洲整體的解決方案出現前，各國應負起收留難民的責任。

「拯救難民是義務」

根據《德國之聲》報導，賴斯在判決過後難掩欣喜之情表示：「難以置信！我竟然勝訴了。」2018年6月德國NGO「任務生命線」的救難船埃萊奧諾雷號，滿載234位難民航行於地中海上，卻遭各國拒絕靠岸，身為船長的賴斯不得已落腳於馬爾他，卻被當地政府以「未經註冊」為由開罰一萬歐元。

馬爾他的高等法院7日表示，賴斯並沒有犯罪意圖，因此撤銷原判決。《半島電視台》報導，「任務生命線」的發言人斯蒂爾指出：「拯救難民不是犯罪行為，而是義務。」他也表示，遭馬爾他扣押的埃萊奧諾雷號終於可以回來，但恐怕沒有國家願意給予註冊，對此「任務生命線」已購置一艘新船，預計在春天下海。

個別國家應負責

近年來前往歐洲的難民遽增，在地中海上不時有NGO的船隻自發地載送難民至歐洲。根據《德國之聲》報導，德國另一個NGO「海洋觀察」，去年在利比亞外海救出53名難民，向德國、法國、義大利等國求援未果，在海上漂流17天之久，最終將船強行靠岸義大利，女船長拉奎特因此被逮捕。

「這真的非常可恥！」「海洋觀察」的發言人紐格鮑爾痛批，歐盟各國很會找藉口，宣稱難民問題必須等歐洲整體的解決方案出來，但在此之前，個別國家應負起責任。

德國聯邦議院議長蕭伯樂曾表示，NGO拯救難民的行為可能變相支持人口販子。對此，「海洋觀察」回應，歐盟的政策才是支持人口販子，例如協助利比亞禁止船隻出海的政策，因利比亞的海巡人員與人口販子有勾結，最終反倒使其受惠。

【更多精采內容，詳見 】