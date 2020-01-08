柬埔寨服飾工人...每天活在死在通勤路上的恐懼

法新社報導，載滿30個柬埔寨服飾廠工人的卡車開在坑坑洞洞的道路，車上的Nguon Sanit緊抓著朋友的肩膀。她說，她的日子夾在喪命於危險道路上的恐懼之間。

服飾業工人多數為女性，她們每天冒著車禍風險通勤上班。車禍是柬埔寨民眾的主要死因。

39歲的Nguon Sanit表示，「我們的性命繫在路上，我們一直提心吊膽」。柬埔寨替西方知名服飾品牌製作衣服和鞋子，這個價值70億美元的出口產業也是柬埔寨最大雇主。

服飾工人每個月最低薪資約190美元，大約是該國民眾年平均收入的兩倍，不過在這個貧窮國家裡，仍然屬於低薪，迫使他們將就於不好的條件。

這些工人大多每個月付10至20美元，站在老舊的卡車或廂型車上通勤。這些交通工具經常翻車，導致工人被拋出車外甚至被車子壓死。

根據一份研究，柬埔寨每天至少發生12起服飾工人的通勤車輛事故。

單程通勤需花上40分鐘上班的35歲服飾工人Nak Khmao表示，「我們沒有選擇，我們必須共乘這台擁擠的卡車，以節省金錢」。

工會成員Pav Sina表示，司機一大早就開始工作，可能會與同事在休息時間喝酒，接著載服飾工人。

他說，「部分司機受酒精影響」，車禍「非常頻繁」。服飾工廠雇用70萬工人，分布在幾個省的公路沿線。