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樂器箱、新幹線、千萬元包機 高恩驚奇大逃亡

2020-01-08 12:54經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

日產汽車前執行長高恩（Carlos Ghosn）棄保潛逃，將日本當局玩弄於股掌之間，引發軒然大波。這位一度被視為拯救日本企業的英雄一夕之間跌落神壇，震撼業界，但他曲折離奇的逃逸過程更引人關注；高恩與日本的恩怨情仇，可謂千頭萬緒：

●高恩何許人也？

高恩在巴西出生，父親是黎巴嫩人，母親為法國人；他在黎巴嫩成長，在法國求學，擁有三國護照；他就讀法國國立高等綜合理工學院學習工程學，藉著前往法國國立巴黎高等礦物學院研究生院深造，均以優異成績畢業。1978年，高恩進入米其林輪胎公司，一路升任北美地區執行長，被稱為「成本殺手」。1996年，高恩轉往雷諾汽車，成功挽救公司瀕臨破產的危機。

高恩曾談及自己的成就，他說，不論是當初在米其林、雷諾以及後來的日產，都把自己當成白紙，從零開始開創事業。

業界人士指出，高恩的性格積極負責，嚴格履行承諾，且不斷累積知識，也樂於結交朋友。他令人佩服的一個特質是，能把複雜的思考轉化成簡單的語言，提出大膽的計畫，並從最細微處檢驗成果。

●從日產救世主淪為罪犯

1999年，日產汽車面臨嚴重虧損，高恩推動「雷諾－日產聯盟」的結盟，並在接管日產後推出「日產復興計畫」（NRP），靠著裁員、減少成本、關廠等鐵腕手段，讓日產奇蹟般地在2020年轉虧為盈，成為日本企業全球化改造的經典案例。

然而，2018年11月，日本檢方以涉嫌違反《金融商品交易法》為由逮捕高恩，他面臨多項指控，包括隱匿所得、挪用公款、背信等，可能的刑期達15年。

●逃亡大驚奇

高恩一再宣稱無辜，並指控此案是日產高層的陰謀與背叛，因為他們反對與雷諾汽車、三菱的三方整合。他棄保潛逃至黎巴嫩後發出聲明，宣稱自己在有罪認定的日本司法體系無法獲得公平審判，因而「逃離司法不公和政治迫害」。

高恩逃亡過程有如電影情節，但至今多屬推論；據傳他的逃亡計畫是經過數月的策劃，他的妻子卡羅爾則扮演要角，先是安排樂團到住處演出，之後躲進樂器箱離開，偷渡出境，再來則由卡羅爾的兄弟和在土耳其的人脈協助，由土耳其搭乘私人飛機入境黎巴嫩。

據外媒報導，高恩是在去年12月29日下午2時30分離家，數小時後抵達東京品川車站，搭新幹線前往新大阪車站。接著前往大阪關西國際機場，當晚11時10分搭私人噴射機離開日本。據稱，高恩搭乘的是土耳其「MNG」公司的私人飛機，費用高達35萬美元。

此外，據傳參與協助高恩的成員，還包括退伍綠扁帽成員；這位人士退伍後開設保全公司，主要業務是營救人質。

●各界態度

高恩潛逃至黎巴嫩，一般認為是因為該國與日本沒有引渡條約；另外，高恩在黎巴嫩成長，擁有眾多親友，也因為經常捐款，深獲當地民眾尊敬，黎巴嫩政府也與高恩關係良好。

法國政府表示，如果高恩到法國，不會將他引渡至日本，但不支持高恩逃亡。高恩案爆發初期，推論可能與他試圖把日產納入雷諾有關，甚至懷疑是安倍政府策動的政策性逮捕，因此法國政府最初相當支援高恩，但隨著他隱匿所得、挪用公款、背信等罪名傳出，法國政府趨於冷淡。

灰頭土臉的日本警方面對外界的嚴厲指控與懷疑，除了透過國際刑警組織發出紅色通緝令，也正搜索調查，並對高恩的妻子發出通緝令。此外，日本也呼籲黎巴嫩與日本政府全面合作，黎巴嫩宣稱與高恩的潛逃無關，但願意合作。

高恩搭乘土耳其「MNG」公司的斯飛機離開日本。 路透
高恩搭乘土耳其「MNG」公司的斯飛機離開日本。 路透
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許多黎巴嫩民眾支持高恩。 路透社
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黎巴嫩總統奧恩（左）會見日本大使，表明黎巴嫩政府與高恩潛逃無關。 歐新社
黎巴嫩總統奧恩（左）會見日本大使，表明黎巴嫩政府與高恩潛逃無關。 歐新社
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「日產救世主」高恩從英雄淪為棄保潛逃的通緝犯。 美聯社
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日本檢方已對高恩和他的妻子發出通緝令。 美聯社
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高恩日產黎巴嫩

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