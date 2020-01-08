打IS擺一邊了！北約部分部隊開始離開伊拉克

紐約時報報導，在美國狙殺伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇雷曼尼後，北大西洋公約組織（NATO）正將部分與伊拉克合作打擊伊斯蘭國（IS）的訓練人員移出伊拉克。北約祕書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）6日宣布，上述訓練已暫停。

北約在一項聲明中說，為維護人員安全，將採預防措施，包括「暫時將部分人員移防伊拉克國內外不同地點」。

一名北約官員說，北約從2018年起持續進行訓練作業，未來仍將留駐伊拉克，且仍將致力於對抗國際恐怖主義；這位官員拒絕透露部隊移防詳情。目前北約在伊拉克約有500名駐軍，其中部分官兵已在6日晚間搭乘直升機離開巴格達綠區。

加拿大、德國及克羅埃西亞等北約國家已宣布，基於安全考量，他們正將該國部分人員撤出伊拉克。加拿大將其500名軍事人員中的一部分，暫時撤到科威特。德國駐伊拉克的120名官兵中，30人將被送往約旦及科威特，其他則將轉往伊拉克北部情勢較穩定的庫德族區。