跟人類搶水！澳洲恐射殺1萬頭駱駝

澳洲南澳省一處偏遠地區6日宣布，將大規模「選擇性宰殺」野生駱駝，以避免牠們跟當地居民爭搶早已短缺的水源、破壞民居和基礎設施。根據估算，約1萬頭駱駝面臨被射殺的風險。

南澳省阿南古-皮姜加加拉-陽昆加加拉（Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara, APY）地區表示，極大群駱駝和其他野生動物在當地社群和周邊活動，對原住民部落造成壓力。考慮到當前乾旱狀況沒有紓緩跡象，大群駱駝聚集將威脅原住民家庭、社區及基礎設施，控制駱駝數量有其必要。

APY行政會議成員貝克（Marita Baker）表示，她的聚落被成群駱駝淹沒。「我們已苦於悶熱、不舒服的環境及感到不適。」貝克說：「駱駝衝進來、撞倒籬笆、在房屋和周邊遊蕩，試圖飲用空調水。」

據信澳洲駱駝數目超過1百萬，甚至還在快速增加。南澳省環境和水資源廳（The Department of Environment and Water）指出，地主通常調集動物以備出售，但乾旱造成控制駱駝數量的傳統方法起不了作用，活動規模和數量都已失控。此外，也有駱駝渴死或因爭搶水源而被同類踩死，遺體還會汙染水源或文化遺址。

此次選擇性宰殺從7日開始，由專業射手從空中進行，前後會持續5天時間，也將遵守「動物福祉的最高標準」。