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俄國父母讓兒睡陽台 7月大男嬰-7℃活活凍死

2020-01-07 22:26聯合報 編譯莊蕙嘉／即時報導

北歐和俄羅斯有讓嬰兒在戶外小睡的習慣，認為這樣能提高新生兒免疫力，減少感冒，不過前提是嬰兒有做好充足保暖，加上家長隨時注意。

俄羅斯喀巴羅普斯克（Khabarovsk）一對父母把7個月大的兒子放在嬰兒車內，讓他睡在陽台，以為這樣可讓他「睡在新鮮空氣中」，但男嬰卻在攝氏零下7度的低溫中凍死。經當局初步勘驗，男嬰死於失溫，相關單位已展開調查。

嬰兒俄羅斯保暖

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