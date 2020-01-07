日本國會議員收賄 賭場合法延宕

來自沖繩的日本國會議員下地幹郎承認收受中國公司100萬的費用，以獲得關說。（photo by Twitter） 分享 facebook 日本國會議員坦承收受中國賄賂！日本甫通過賭場合法化，擬規劃「綜合度假村」，卻爆發5名國會議員及現年62歲的前國防部長岩屋毅收受賭場賄賂而遭到調查，他們雖始終否認犯罪，但議員下地幹郎日前卻一改口徑，承認其辦公室曾收到一封附有100萬日幣的信。

國會議員收賄

根據《日本時報》報導，日本議員下地幹郎日前坦承2017年時曾收受中國廠商約100萬日幣的賄賂，以幫助其成為賭場營運商。現年58歲的他在沖繩縣首府那霸舉行的記者會上表示，他考慮退出「日本維新會」。

日本甫通過賭場合法化，政府正擬定於3處地點規劃「綜合度假村」，渡假村將包含賭場、飯店和會議中心等設施。篩選過程設定為廠商先與地方政府合作，再提出計劃案向中央政府申請，預計將於2020年開始營運。

然而，檢警調查後發現，包括下地幹郎在內等5名國會議員曾收受中國公司賄賂，以獲得計劃案的關說，下地幹郎及現年62歲的前國防部長岩屋毅都遭到調查，然而他們始終否認犯罪。但下地幹郎日前一改口徑，指稱其辦公室的一名員工曾於2017年收到了一封含有100萬日幣的信。

賭場合法化遙遙無期

據《維加斯消息網》報導，「這筆錢並沒有列在我的競選或政治獻金中。」 下地幹郎說：「對於這件事，我感到非常的後悔。」「日本維新會」黨魁松井一郎則表示，「他應該要辭去國會議員的職務才對。」

東京地檢署對賄賂案的調查正如火如荼進行中，從時任度假村負責人的自民黨議員秋本翼被捕之後，賄賂醜聞便一一浮上檯面。之前由日本國會大力推動的賭場合法化，將隨著醜聞的曝光，遁入漫長的等待期。

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