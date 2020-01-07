歐亞集團舉2020全球十大風險之首：「美國版英脫」

地緣政治風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）6日表示，過去十年未發生「真正的國際危機」，但未來一年可能出現轉折，並列出2020年十大風險清單，近日來引起全球關注的中東情勢名列第八。

歐亞集團的報告指出，儘管美伊衝突是一大威脅，但無論是美國總統川普或德黑蘭當局，都不樂見雙方衝突演變成全面性的戰爭。

不過，仍有許多值得憂慮的事，包括中國與美國在科技方面脫鉤；經濟學家預料衰退將至，可能不在今年，而在明年降臨；氣候變遷將開始影響經濟成長等。歐亞集團也預見「地緣政治倒退加深」，因為隨著華府傾向片面行事，美國主導的聯盟式微，全球將變得群龍無首。

以下是歐亞集團列出的2020年十大風險：

1. 「美國版英脫」

2020年十大風險之首是美國國內政局。歐亞集團預測，11月大選結果可能被許多民眾視為「缺乏正當性」。在遭眾議院彈劾後，川普若勝選，這種結果將受到挑戰；若川普敗選，特別在勝負差距極微下，那種結果也會遭到質疑。無論哪一種情況發生，選舉訴訟可能持續數月之久。歐亞集團把這種政治真空狀況稱為「美國版英脫」（U.S. Brexit），亦即「問題不在民眾投票的結果，而在選後的政治不確定性」。

2. 「大脫鉤」

除了美中貿易戰外，分析師也擔心在科技方面美國與中國也將脫鉤，這將阻斷技術、人才和投資流動。歐亞集團認為，美中科技「大脫鉤」將從半導體、運算、第五代行動通訊（5G）等策略性產業，進一步擴及更廣泛的經濟活動，終將打擊全球商業。

3. 美中關係

世界兩大經濟體脫鉤的副作用，將是美中兩國更直接在國家安全、影響力和價值觀等方面起衝突。制裁、出口管制和抵制會變得更常見。

4. 跨國企業如坐針氈

在官員忙著因應全球成長減緩、不平等、民粹主義、新科技帶來國安挑戰時，企業也將面臨新的壓力，削弱跨國企業獲利、成長和聘僱的能力。

5. 印度總理莫迪壓力加重

歐亞集團預期，在莫迪政府決定終結查摩-喀什米爾省（Jammu and Kashmir）自主地位、推行備受爭議的公民法修正案、移民法把宗教信仰納入考量後，印度國內抗爭潮將升高。批評者指出，修法破壞印度「政教分離」的傳統，變得歧視穆斯林。歐亞集團說：「在省的層級，反對黨領袖將壯起膽來直接挑戰中央政府，在成長減速之際，限縮莫迪經濟改革的空間。」

6. 歐盟各國變得更各自為政

歐亞集團預期，歐洲各國反托辣斯官員可能進一步拿北美科技巨人開刀。歐盟官員在貿易上將更捍衛自己的利益，並利用美國這個世界最大市場、來打破阻撓跨境國防貿易和科技發展的障礙。歐盟諸國傾向更單獨行動，可能意味與美國和中國的摩擦都會升高。

7. 氣候變遷

政府、投資人、社會和企業領導人將面臨一場角力，因為他們將在降低碳排承諾與企業獲利能力之間作抉擇。石油與天然氣、航空、汽車和肉品生產商將首當其衝。

8. 中東

今年來美伊衝突備受關注，但歐亞集團把中東排在2020年十大風險的第八位，理由是雙方基於結構性的壓力，都希望避免重大戰爭。

歐亞集團說：「伊朗是美國的敵國，但也很明白美國軍力強大。」報告指出，往年伊朗在面臨軍力懸殊的威脅下，通常傾向退讓。任一方都不希望戰爭全面開打，但小衝突可能難免。伊朗也可能干擾波灣油輪運輸，並對美國發動網路攻擊。

9. 拉丁美洲

拉美地區發生政治動盪的風險甚高，引發抗爭的原因可能是：經濟成長減緩、官員貪腐、公共服務不足等問題引燃民眾怒火。財政失衡惡化、反體制派政治勢力增強，選舉結果更難預測，也是可能的發展。

10. 土耳其