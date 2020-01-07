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澳洲打火兄弟赫見前總理艾伯特 全副武裝衝火場

2020-01-07 16:50聯合報 編譯張佑生╱即時報導

澳洲前總理艾伯特（右）默默投入救火工作。摘自澳洲新聞網
澳洲前總理艾伯特（右）默默投入救火工作。摘自澳洲新聞網
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陷入史無前例野火延燒的澳洲，上周六的打火兄弟行列赫然出現前總理艾伯特的（Tony Abbott）的身影，62歲的他全副武裝上陣，原來他已是雪梨市郊義消分隊的隊員多年。艾伯特頂著45度高溫在火場進出，跟現任總理莫里森耶誕節前全家溜去夏威夷度假形成強烈對比。

艾伯特在2015年被黨內罷黜，去年大選在雪梨蟬聯失利，結束25年的國會生涯。

澳洲前總理艾伯特。歐新社
澳洲前總理艾伯特。歐新社
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澳洲前總理艾伯特（右）是長期的義消。摘自澳洲新聞網
澳洲前總理艾伯特（右）是長期的義消。摘自澳洲新聞網
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雪梨高溫

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