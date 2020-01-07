印度暴徒襲擊校園 警察被指幫兇

印度各地大學生示威。美聯社 分享 facebook

印度5日晚間發生蒙面暴徒闖入尼赫魯大學校園毆打師生，至少40名師生受傷，今天引發印度各地成千上萬名大學生示威，抗議暴力攻擊和中央政府意見相左的異議者。

這是印度各地大學生近來示威反對公民法修正案後，在一個多月內出現第二所大學發生流血暴力事件，也是第二次印度各地大學因抗議校園暴力攻擊與中央政府意見相左異議者，而引發示威活動。

印度國立伊斯蘭大學（JMI）學生去年12月起抗議公民法修正案排除穆斯林違憲後，警方於去年12月15日衝入伊斯蘭大學校園毆打師生，曾引發印度各地大學生發動示威抗議印度中央政府鎮壓異議者。

根據目擊者告訴媒體，50多名蒙面暴徒昨晚衝入尼赫魯大學毆打左翼背景的學生，或者對他們投擲石塊，共有19名學生和5名老師受傷住院。

左翼背景的尼赫魯大學學生們指控，這場暴力攻擊行動是與右翼執政黨印度人民黨（BJP），及印度教民族主義草根組織「民族志工組織」（RSS）有所連結的全印度學生協會（ABVP）所為；甚至有人指控，這其中有執政黨和警方的參與，目的在鎮壓異議者。

ABVP則聲稱，昨晚有成員也遭左翼學生團體毆打。

新德里電視台（NDTV）報導，在尼赫魯大學暴力事件傳開後，印度各地成千上萬的大學生紛紛在孟買、加爾各答、阿里格等城市示威，許多示威抗議口號都指向ABVP，要求中央政府對蒙面暴徒採取嚴厲行動。

印度國立伊斯蘭大學教師協會也發聲明譴責發生在尼赫魯大學的這起暴力事件，並指控是「政府與蒙面攻擊者合作恐嚇學生與教職員」。一些學生抗議在尼赫魯大學暴力事件發生時，警方沒有作為。

在飽受批評後，印度內政部今天推文說，內政部長夏哈已就尼赫魯大學暴力事件與德里警察局局長交談，並指示警方採取必要行動；夏哈同時也命令一名警局局長級警官就暴力事件進行調查，且儘快提交調查報告。