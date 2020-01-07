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總統派兵圍國會 委內瑞拉議長鬧雙包

2020-01-07 14:19世界日報 編譯胡夢瑋／綜合6日電

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府5日接管委國立法機構，宣示...
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府5日接管委國立法機構，宣示自己的候選人當選國會議長。 歐新社
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委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府5日接管委國立法機構，宣示自己的候選人當選國會議長，華盛頓郵報報導，此舉顯然意圖奪走現任議長、自行宣布為臨時總統瓜伊多（Juan Guaido）的國際聲譽。

忠於馬杜洛的軍隊包圍國會周圍，阻擋國會多數的反對派議員進入國會進行議長選舉投票。支持馬杜洛的議員，包括數名涉嫌賄選的議員被允許通過。瓜伊多一度跨越柵欄，試圖強行進入國會，甚至造成西裝外套撕裂。

瓜伊多向國會外的記者表示，「今天，他們透過一群叛徒議員破壞法律、暗殺國家」。

反對派議員隨後在El Nacional報紙總社進行投票，瓜伊多在100位議員投票支持下連任議長並宣誓就職。議會總共有167席。

報導指出，這場戲劇性行動顯示馬杜洛逼瓜伊多退位，已引起華府憤怒，華府強烈支持瓜伊多並且譴責馬杜洛的行為。反對派官員稱此舉為國會政變，鞏固馬杜洛近乎獨裁的權力。

上個月被控收取政府賄賂的前反對派議員帕拉，5日上午在推特宣布參與議長競選，數小時後，他的就職宣誓演說在國家電視台上播放。

帕拉被認為擁有至少40名來自馬杜洛政黨的議員支持，以及數名反對派稱被賄賂議員的支持，不過沒有證據顯示有投票程序。反對派堅持，若真有投票，任何投票都是非法的，因為國會內的議員不到法定人數。

報導指出，委國政府的行動似乎是為了要讓瓜伊多的國際認證複雜化，並且提供那些考慮撤銷對瓜伊多支持的國家有合法的立場。

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