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海權爭議持續 印尼動員漁民對抗中國船隻

2020-01-07 12:05德國之聲 德國之聲中文網

印尼打算動員漁民協助軍方艦艇，在南中國海抵抗中國船隻。

印尼總統佐科·維多多(Joko Widodo)罕見地在聲明中措辭強烈的說:「涉及我們的主權時，沒有談判的餘地。」

印尼政治法律安全統籌部長穆罕默德·馬富 (Mohammad Machfud)告訴記者，會將大約120名爪哇島的漁民送到納土納群島。他說：「我們希望動員我們在北海岸的漁民，也可能會請其他地區的漁民在那個海域捕魚等。」

上個禮拜，印尼也說會派更多軍艦到該海域。印尼海軍表示，現在該海域已經有6艘印尼船艦，另外還有4艘正在路上。

他說，「外國在沒有我國政府的同意下，不能踏上我國領土，一分一毫都不行。」他重申，中國與印尼並沒有進入戰爭狀態，「我們只是在捍衛我們的主權。但是這不容許協商，因為這個海域是我們的，也是國際法下的最終決定。」

納土納群島周邊海域成焦點

南中國海不但漁業資源與能源資源豐富，也是世界貿易的熱門路線。中國聲稱自古以來中國人就頻繁的在該海域活動，聲稱擁有該海域的主權。但是東南亞國家與美國等世界各國都認為中國的主張沒有法律根據。

《美國之音》等媒體引述印度尼西亞海事安全局記錄，2019年12月19日至24日，至少有63宗中國漁船非法進入納土納群島(Natuna Islands)海域非法捕魚，有數十艘中國海警船保護。這讓印尼與中國原本良好的關系急轉直下。

12月30日，印尼外交部在一份聲明中稱，這艘船只進入了納土納群島附近的印尼專屬經濟區域。但聲明中並未說明事件發生的時間。印尼外交部也為此事召見中國駐印尼大使肖千表達抗議。

12月31日，中國外交部發言人耿爽在答記者問時表示，「中國對南沙群島擁有主權，對南沙群島有關海域擁有主權權利和管轄權」。「中國漁民一直在中國南沙群島有關海域開展正常的漁業生產活動。」他在發言中，並沒有針對位處在南沙群島西南方的納土納群島的狀況特別作說明。

上一次中國和印尼之間的關係如此緊張是2016年。當時，印尼漁業部一艘巡邏船在納土納群島附近試圖攔截一艘涉嫌非法捕魚的中國漁船，卻因為一艘中國海警船出手干預，導致正被印尼方拖行的中國漁船在被中國海警船碰撞後得以逃脫。

羅法/夏立民 (路透社、德新社)

本文章由德國之聲授權提供】

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