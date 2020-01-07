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日本寺廟神社逐漸打破傳統 用手機就可捐香油錢

2020-01-07 01:05經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

守護日本數千年傳統的日本寺廟和神社，愈來愈多都跟上時代，轉型為非傳統的無現金化，讓參拜訪客可以滑滑手機就捐出香油錢。

民眾對這樣的「進化」褒貶不一：有人覺得這樣子很方便，不用特地去換零錢；有人擔心這樣子很難傳達出自己的心意；另外有些人則擔心這樣會讓支付業者能追蹤到每個人的宗教信仰。

日經新聞報導，元旦當天，在歧阜縣高山市的黃金神社，一名54歲婦女拿著她的手機掃了立在油錢箱旁邊的QR碼，在手機應用程式（App）上輸入了她想捐獻的金額，完成了她的參拜。她說：「我覺得這樣很方便，因為這樣我就不需用到零錢。」

另一名64歲的農夫則沒那麼開心。他說：「買東西和拜拜是兩回事，無現金化感覺有點輕蔑。」

這座神社從去年6月開始提供無現金化服務。該神社的住持說：「我想要跟上社會的變化。雖然每個月會來參拜的人很少，但這種服務在年輕人間很流行。」

位在四國地區的平等寺，是這個地區有名朝聖行程中的88座佛寺之一，該寺從2018年底開始採用了包括中國大陸常用的微信支付等三種手機支付方式，但實際使用的還是以日本人居多，每年大約100人。

福岡的妙法寺從2017年開始採用支付寶，因為很多外國旅客詢問廟方能否使用無現金支付。這樣做對廟方也有好處，因為能減少換零錢的手續費，同時還能避免香油錢被偷。

不過，儘管有這些好處，擁有約1,000間寺廟會員的京都佛教會去年6月提出抗議，因為這種科技會讓支付業者可以追蹤特定個人對特定寺廟的捐贈金額，違反了宗教法上的自由。

此外，由於支付業者會因此產生手續費收入，因此也有人提出疑問，原本應該是屬於免課稅對象的募集香油錢行為，是否變成了營利行為、應該納入課稅對象。

另外，也有人提出疑問，電子化的香油錢是否算是一種服務費。目前日本法律只允許預付型的無現金支付可以購買有價的商品和服務。有人認為是，但京都佛教會的見解是，現行法律尚未明訂。

因為這個原因，支付業者PayPay就將捐香油錢從其服務中排除。雖然有些寺廟之前已採用這家業者的服務，但是現在都已停用。

宗教學者對無現金支付的意見正反都有。前東京基督教大學教授櫻井圀郎表示：「宗教相關的個人資訊應受到嚴格保護，無現金支付的採用應該要審慎考慮。」

國學院大學研究所民俗學教授新谷尚紀則說，對隱私權的擔憂很難阻止無現金支付的普及，「但這或許是個讓人重新思考捐香油錢意義的好機會，也就是透過將自身罪過和所受汙染託付在香油錢上，以淨化身心。」

過年到廟裡參拜投香油錢祈福是日本傳統習俗，但愈來愈多寺廟神社開始採用電子支付捐香...
過年到廟裡參拜投香油錢祈福是日本傳統習俗，但愈來愈多寺廟神社開始採用電子支付捐香油錢。 路透
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