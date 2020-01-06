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蘇雷曼尼之死致美伊緊張局勢急遽升級 專家指它是贏家

2020-01-06 23:25聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

市場研究機構IHS Markit主席丹尼爾‧耶金6日向CNBC表示，在殺害伊朗高階將領蘇雷曼尼後，華府與德黑蘭之間的緊張局勢加劇，恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）可能成為贏家。

他說：「因為正是美國和伊朗之間不太可能的結盟，才讓IS倒台。美軍離開對伊朗是好消息，對IS也是個好消息。」

蘇雷曼尼3日在伊拉克首都巴格達遭美軍空襲擊斃，美國跟伊朗之間的緊張關係因此事件急遽升高，德黑蘭方面甚至揚言報復。

此外，這場危機也讓美國在伊拉克的駐軍遭到質疑。伊拉克國會5日通過決議案，呼籲政府要求美國等外國在伊拉克駐軍撤離。

蘇雷曼尼之死導致美伊緊張局勢急遽升級。法新社
蘇雷曼尼之死導致美伊緊張局勢急遽升級。法新社
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