蘇雷曼尼之死致美伊緊張局勢急遽升級 專家指它是贏家

市場研究機構IHS Markit主席丹尼爾‧耶金6日向CNBC表示，在殺害伊朗高階將領蘇雷曼尼後，華府與德黑蘭之間的緊張局勢加劇，恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）可能成為贏家。

他說：「因為正是美國和伊朗之間不太可能的結盟，才讓IS倒台。美軍離開對伊朗是好消息，對IS也是個好消息。」

蘇雷曼尼3日在伊拉克首都巴格達遭美軍空襲擊斃，美國跟伊朗之間的緊張關係因此事件急遽升高，德黑蘭方面甚至揚言報復。