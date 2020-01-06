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伊拉克趕美軍 被索天價「保護費」

2020-01-06 23:58聯合報 編譯徐榆涵／綜合報導

美國總統川普（左）5日警告伊拉克，若要趕走美軍，將實行比對伊朗還嚴厲的制裁。圖為...
美國總統川普（左）5日警告伊拉克，若要趕走美軍，將實行比對伊朗還嚴厲的制裁。圖為川普夫婦5日返回白宮。（法新社）
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伊拉克國會五日通過決議案，要求美軍離開伊拉克。對此，美國總統川普表示，若伊拉克未先償還美國在伊拉克建造空軍基地的費用，就要趕走美軍，伊拉克將遭到比伊朗還嚴厲的制裁。

美國日前在巴格達發動空襲狙殺伊朗將領蘇雷曼尼，親伊朗的伊拉克民兵組織「人民動員」指揮官穆罕迪斯也一起喪命，加上上月美軍在伊拉克和敘利亞邊境空襲殺害「人民動員」旗下組織「真主黨旅」數十名成員，不少伊拉克人認為美國在伊拉克任意動武，嚴重侵犯該國主權。

伊拉克國會議長哈爾布西五日宣布，國會已表決通過一項宣示性決議案，要求政府終止美國等外國在伊拉克駐軍，不再請求美國為首的國際聯軍協助打擊伊斯蘭國。伊拉克總理馬蒂稍早指出，美軍在巴格達空襲狙殺伊朗將領是一起「政治刺殺事件」，政府將提出時間表並向國會報告，要求所有外國軍隊撤離伊拉克，以維護國家主權。

伊拉克打算趕走美軍，川普五日表示，「我們（在伊拉克）有個非常昂貴的空軍基地，花了數十億美元和好長時間才完工。除非他們還我們錢，否則我們不會離開」。

川普說，如果伊拉克以不友善方式驅趕美軍，「我們將對他們採取前所未見的制裁，讓伊朗遭受的制裁比起來只算小兒科」。

美國國務卿龐培歐五日也表示，伊拉克人民希望美軍留下，以繼續打擊恐怖主義。他反駁伊國總理馬蒂的言論，稱馬蒂為「已請辭的代理總理」。馬蒂去年十一月因嚴重的反政府示威而請辭，但仍擔任看守總理。

龐培歐說，「馬蒂受到伊朗領導人的巨大威脅，也就是我們正在反擊的對象。我們相信伊拉克人民希望美國繼續留下，以打擊恐怖主義活動。為了確保美國安全，我們將繼續做我們該做的事」。

伊拉克美軍伊朗川普

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