太大膽！ 高恩搭新幹線逃亡

日本新幹線列車。圖非當事列車。法新社 分享 facebook 日本共同社6日報導，日產汽車前董座高恩可能在多人陪同下從東京搭新幹線前往大阪，再搭私人飛機逃離日本。日本當局6日也表示，儘管黎巴嫩通常不會引渡其國民，他們仍會敦促該國引渡高恩，讓他返日受審。

共同社引述消息人士的說法，監視器拍到高恩在上月29日下午2時30分離家，並在數小時後抵達東京品川車站，再搭新幹線前往新大阪車站。

高恩接著搭車抵達大阪關西國際機場附近酒店，並於當晚11時10分搭私人噴射機離開日本。

共同社表示，檢方正與警方合作，拼湊高恩的逃亡路線，並調查協助高恩逃亡的相關人等。