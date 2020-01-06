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網球界救澳洲大火：莎娃捐53萬Tag好友掏錢、哈勒普給教練添亂就捐6千

2020-01-06 16:55台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

莎拉波娃在推文中說，看著大火摧毀動物群落，深深地心碎，想以25,000澳幣拋磚引...
莎拉波娃在推文中說，看著大火摧毀動物群落，深深地心碎，想以25,000澳幣拋磚引玉。（photo byWikimedia Commons）
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網球選手不潑冰桶也獻愛心！為拯救澳洲森林大火受害的野生動物，女子網球好手瑪麗亞•莎拉波娃響應澳洲選手尼克•基里奧斯發起的運動，承諾捐款25,000澳幣（約53萬元台幣），並催促好友喬科維奇也加入愛心行列。澳洲大火燒掉600萬公頃的叢林，罹難動物數字高達5億。

球員愛心捐款踴躍

根據《CNN》報導，莎拉波娃在推文中說：「在過去的15年中，1月的澳洲就像是我的家。看著大火摧毀了土地、美麗的家園和動物群落，這深深地讓我心碎。我想以25,000澳幣拋磚引玉。@（標註）喬科維奇，你能響應這波愛心捐款嗎？#（hashtag）大家一起來。」

布里斯本網球賽頭號種子艾許莉•巴蒂將在錦標賽中將自己的獎金捐獻給澳洲紅十字會的救災項目，這位澳洲選手去年在法國公開賽上贏得第1座大滿貫冠軍，她已經捐款30,000澳幣（約63萬元台幣），並將追加捐出她在布里斯本賽的獎金382,000（約813萬元台幣）。

基里奧斯和他的澳洲同胞薩曼莎•斯托瑟承諾，只要發出每記Ace球（發球直接得分），就捐出200澳幣（約4200元台幣），而阿萊克斯•德•米瑙爾和約翰•米爾蒙則是每記Ace分別捐250澳幣（約5300元台幣）和100澳幣（約2100元台幣）。

世界排名第4的西莫娜•哈勒普則用教練當梗來捐款，她風趣表示：「你知道我愛澳洲，但你也知道我不會打太多Ace。」她在推特上寫道，「所以我的承諾是，當我在澳網進行的所有比賽中，每次給@戴倫•卡希爾（教練）找了麻煩時，我都會捐出200美元（約6000元台幣）。這樣，我才能捐出更多的錢。」

喬帥：考慮推遲澳網

根據《共和世界》報導，ATP球員理事會主席喬科維奇表示，澳網可能需要推遲幾天，以免濃煙影響球員的健康。

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