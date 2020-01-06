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泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-06 13:36聯合報 編譯季晶晶／即時報導

小名莉莉的12歲泰國女孩薩堤坦納珊（Ralyn Satidtanasan）在一個溼熱的周六上午，與其他志工一起在曼谷的一條運河打撈塑膠垃圾。

她坐在船上受訪表示：「光是這條運河，就有這麼多只用一次的塑膠袋，想像大海裡會多到什麼程度。」

環保團體「垃圾英雄」（Trash Hero）每周都會在曼谷組織揀垃圾活動，莉莉經常參加。

她還努力爭取直接面對政府官員和零售業者高階主管，力促他們重新思考一次性塑膠袋的政策，因此獲得泰國版童貝里的美稱。

今年元旦起，曼谷的大商場開始禁用一次性塑膠袋。

莉莉說：「我與自然資源部和43家大公司合作。我們正加緊努力，要更進一步讓泰國的每家公司和每間商店，都不再使用一次性塑膠袋。」

她第一次參與淨灘時，深刻認知塑膠垃圾的危害，有支持環保的雙親相挺，她開始積極接觸任何願意聽她談減塑的人，儘管有些人沒把她當一回事。

她一直努力向各界傳達「現在該起而行」的理念：「我們真的必須現在就行動，因為問題愈來愈嚴重。走在路上一定會看到（被丟棄的）一次性塑膠袋，老實說感覺很糟。總有人告訴我，我做不到，或者這是個大問題，不該我操心，不該由我來告訴這些大公司和政府停手。」

莉莉說她以童貝里為榜樣：「她是全球小朋友的偶像。她教會我們，不管年紀多小，都能形成影響力。」

根據聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會的弗堤歐（Stefanos Fotiou），有7000萬人口的泰國，每年產生200萬噸垃圾，其中120萬噸是塑膠垃圾。絕大部分未經回收處理。其中一些自曼谷的運河流進海洋，最後可能變成塑膠微粒，出現在海洋生物和其他動物體內，再透過食物鏈影響人類。

弗提歐說，像莉莉這樣的年輕人能吸引世界傾聽環境問題：「她對年輕人有號召力。」

在此同時，泰國收納包製造商娜萊雅集團（Naraya）感受到商機，已和7-11便利商連鎖店達成合作，於限塑令生效後，在門市銷售能重覆使用的棉質提袋。娜萊雅樂觀期待，雖然顧客可能需要一些時間適應，但泰國會經歷重大改變。

小名莉莉的12歲泰國女孩，因為呼籲當局和零售商重視一次性塑膠袋造成的汙染問題，獲...
小名莉莉的12歲泰國女孩，因為呼籲當局和零售商重視一次性塑膠袋造成的汙染問題，獲泰國版版童貝里的美稱。法新社
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