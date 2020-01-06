親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美擊殺伊朗將領
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普敢獵殺任何人 因國會給他這權力 無人可擋

影／聽到巨響後「涼亭瞬間下沉」 蘇州仿古長廊整條塌陷

委國議長鬧雙胞！馬杜洛接管國會 瓜伊多自行就任議長

2020-01-06 10:05聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府5日接管委國立法機構，宣示自己的候選人當選國會議長，華盛頓郵報報導，此舉顯然意圖奪走現任議長、自行宣布為臨時總統瓜伊多（Juan Guaido）的國際聲譽。

忠於馬杜洛的軍隊包圍國會周圍，阻擋國會多數的反對派議員進入國會進行議長選舉投票。支持馬杜洛的議員，包括數名涉嫌賄選的議員，被允許通過。瓜伊多一度跨越柵欄，試圖強行進入國會，甚至造成西裝外套撕裂。

瓜伊多向國會外的記者表示，「今天，他們透過一群叛徒議員破壞法律、暗殺國家」。

反對派議員隨後在El Nacional報紙總社進行投票，瓜伊多在100位議員投票支持下連任議長並宣誓就職。國會總共有167席。

報導指出，這場戲劇性行動顯示馬杜洛逼瓜伊多退位，已引起華府憤怒，華府強烈支持瓜伊多並且譴責周日馬杜洛的行為。反對派官員稱此舉為國會政變，鞏固馬杜洛近乎獨裁的權力。

上個月被控收取政府賄賂的前反對派議員帕拉（Luis Parra）周日上午在推特宣布參與議長競選，數小時後，他的就職宣誓演說在國家電視台上播放。帕拉在就職宣誓中說道，「今天，我們要敞開國會大門贏向未來。對期待今天有著不一樣訊息的民眾，我們會繼續尋求和解。」

帕拉被認為擁有至少40名來自馬杜洛政黨的議員支持，以及數名反對派稱被賄賂議員的支持，不過，沒有證據顯示有投票程序。反對派堅持，若真有投票，任何投票都是非法的，因為國會內的議員不到法定人數。

報導指出，委國政府的行動似乎是為了要讓瓜伊多的國際認證複雜化，並且提供那些考慮撤銷對瓜伊多支持的國家有合法的立場。

瓜伊多試圖穿越柵欄進入國會。美聯社
瓜伊多試圖穿越柵欄進入國會。美聯社
分享

瓜伊多投票華府

延伸閱讀

伊拉克國會通過決議 不再允許美國駐軍

伊拉克國會召開特別會議 盼通過法案促美軍撤離

爭取身心障席次 國會政黨聯盟出聲

吳念真挺時力王婉諭、高鈺婷 集氣送媽媽進國會

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

被遺忘的生態末日：巴西「亞馬遜雨林大火」後來呢？

2020-01-06 09:36

滴水穿石！陸黨報非法偷渡 長期滲透美國國會

2020-01-06 11:25

極端野火成新常態 澳洲募款破千萬美元

2020-01-06 09:54

日產前董座潛逃 官方首度回應：加強離境審查

2020-01-06 00:31

伊拉克國會通過決議 不再允許美國駐軍

2020-01-05 23:24

關西機場私人飛機行李安檢薄弱 高恩可能趁機出逃

2020-01-05 21:28

柬埔寨施工飯店倒塌第3天 激增至36死23傷

2020-01-05 19:30

新加坡大選可能提前 4反對黨籌組聯盟備戰

2020-01-05 19:25

美國有我也要有 日本欲將航空自衛隊冠上「宇宙」

2020-01-05 19:01

索馬利亞青年黨攻擊肯亞美軍基地 4戰士遭擊斃

2020-01-05 17:33

與土耳其關係緊繃之際 希臘新總理將首度拜訪白宮

2020-01-05 16:17

印度斥資377億元 3年開發兩架空中預警機

2020-01-05 14:54

柬埔寨旅館倒塌 10死30人遭活埋

2020-01-05 14:53

廢妃詩妮娜死獄中？泰王室不回應

2020-01-05 14:52

巴黎公園砍殺案 法國定調為恐怖攻擊

2020-01-05 14:13

奧地利外交部遭重大網路攻擊 不排除他國所為

2020-01-05 13:31

利比亞首都軍校遭攻擊 28人喪生

2020-01-05 13:08

日本東京市中心初雪 比往年遲一天

2020-01-05 11:20

7年來最慘災情 印尼雅加達暴雨增至60死

2020-01-05 10:57

伊拉克人遊行悼民兵領袖 近美使館區遭火箭攻擊

2020-01-05 10:56

紐西蘭在野黨魁訪中 國會議員楊健安排行程

2020-01-05 10:55

海域爭議 印尼國會議員籲檢討與中國關係

2020-01-05 10:55

利比亞首都軍校遭空襲 造成至少28人喪生

2020-01-05 10:15

台捷關係升溫 中國恐取消向捷克購機計畫

2020-01-05 08:02

日產前董座戈恩潛逃 日本加強控制離境程序

2020-01-05 18:23
看更多

熱門文章

伊朗善打不對稱戰爭 報復美國3種可能

2020-01-05 15:31

影／糗！女子尖叫救命 報警才知…是鸚鵡

2020-01-05 16:58

經歷5代日皇 世界最長壽人瑞現況曝光

2020-01-05 21:59

美軍第82空降師開赴中東 快速部署規模罕見

2020-01-05 16:14

廢妃詩妮娜死獄中？泰王室不回應

2020-01-05 14:52

伊拉克國會通過決議 不再允許美國駐軍

2020-01-05 23:24

不滿川普暗殺行動 全球爆反戰示威 美70城同步抗議

2020-01-06 02:52

柬埔寨旅館倒塌 10死30人遭活埋

2020-01-05 14:53

今天開盤前 五件國際事不可不知

2020-01-06 06:48

遭川普揚言攻擊 伊朗軍方反譏華府沒那個膽

2020-01-05 22:43

戰火在嘴巴點燃！ 伊朗點名「美35據點」 川普回嗆「瞄準52目標」

2020-01-05 22:43

川普下令擊殺蘇雷曼尼 做了以往總統不敢做的事

2020-01-05 16:04

伊拉克要美軍撤？ 川普：先還錢否則祭出比伊朗嚴厲制裁

2020-01-06 09:39

美伊角力激化 中國「一帶一路」成池魚？

2020-01-05 15:48

發大財！ 女子聽媽媽的話買彩券 中3000萬大獎

2020-01-05 13:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top