極端野火成新常態 澳洲募款破千萬美元

自去年9月開始的野火至今已造成24人死亡，超過1,200棟民宅付之一炬，上千萬公頃的土地遭祝融肆虐。(Photo by Wikimedia Commons) 分享 facebook

澳洲野火目前已燒掉1.5個台灣的面積，損失慘重。對此，澳洲喜劇演員3日在臉書上號召各界捐款，短短48內已突破了2千萬美元！專家表示，大規模野火已是氣候變遷下的新常態，火勢之強烈前所未見，對此消防員幾乎無能為力。奇怪的是，澳洲總理莫里森始終拒絕採取減碳措施。

澳洲募款一呼百應

根據《BBC》報導，澳洲喜劇演員芭伯3日在臉書上號召各界捐款，在短短48小時內突破了2千萬美元，此外，美國歌手紅粉佳人和出身於澳洲的好萊塢演員妮可基嫚，也分別捐助了50萬美元。

自去年9月開始的野火至今已造成24人死亡，超過1,200棟民宅付之一炬，上千萬公頃的土地遭祝融肆虐，首都坎培拉甚至成為全球空氣品質最糟的城市，在災情最嚴重的新南威爾斯州和維多利亞省，也有上萬戶仍處於停電狀態。《CNN》指出，澳洲全境將近200處野火，從太空中呈現一片令人心寒的褐色，過往的翠綠已不復見。

極端氣候成新常態

《CNN》報導，過去有許多專家認為，2009和2012年在歐洲、美國加州與澳洲出現的大規模野火只是極端現象，但直到2017年，智利、葡萄牙等地竟然也遭野火肆虐。《無法居住的地球》的作者華萊士-威爾斯也指出，美國從1979年起野火季的長度增加了將近20%，而野火侵襲過的土地面積也暴增兩倍。

西班牙保羅科斯塔基金會的總裁卡斯特利努表示，由此可證實這已是氣候變遷下的新常態，而且愈來愈燥熱的天氣，加上錯誤的森林管理，火勢之強烈前所未見，成為「火災暴風」，對此消防員幾乎無能為力。

即便如此，各國仍有不少政治人物是氣候變遷的懷疑論者，除了川普之外，澳洲總理莫里森也是其一。儘管莫里森承認氣候變遷是野火愈來愈嚴重的原因之一，但他卻拒絕採取減碳措施，日前在馬德里舉辦的聯合國氣候峰會中，莫里森也是其中一位阻擋氣候政策改革的國家領導人。

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