韓電子時報：三星電子今年將斥資 17兆擴建記憶晶片廠

南韓電子時報引述未具名消息報導，三星電子計劃今年投入規模17兆韓元（145.4億美元）的投資，擴充位於南韓平澤和中國大陸西安兩處工廠的記憶晶片設施。

三星電子規劃擴建這兩處設施，讓NANA快閃記憶體產量增為6.5萬個，DRAM產量增為5萬個。

南韓經濟日報上月引述西安市政府也報導，三星電子將向西安的二期工廠項目投資80億美元，此前第一階段從2017年起投資70億美元。