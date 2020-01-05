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伊拉克國會通過決議 不再允許美國駐軍

2020-01-05 23:24聯合報 編譯李京倫／即時報導

伊拉克國會5日在臨時會上通過決議，要求政府終止與美國的協議，不讓5200名美軍繼續駐紮在境內。

伊拉克4年多前與美國達成協議，允許美國派兵到伊拉克，協助打擊激進組織伊斯蘭國。決議文要求終止協議，內文寫道：「我國應撤回要求，不再要求國際聯軍協助打擊伊斯蘭國，因為已經擊敗伊斯蘭國，伊拉克境內的軍事行動已結束。」

伊拉克官方還召見美國大使圖勒，抗議美國空襲是明目張膽侵犯伊拉克主權。此外，伊拉克外交部5日還向聯合國秘書長古特瑞斯與安理會提出申訴。

伊拉克國會5日在臨時會上通過決議，要求政府停止允許美國駐軍。（路透）
伊拉克國會5日在臨時會上通過決議，要求政府停止允許美國駐軍。（路透）
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伊拉克伊斯蘭國美軍

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