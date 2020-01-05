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利比亞首都軍校遭空襲 造成至少28人喪生

2020-01-05 10:15聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

國際承認的利比亞政府衛生部長4日表示，首都的黎波里（Tripoli）一所軍校遭到攻擊，造成至少28人喪生。

掌控的黎波里的全國團結政府（GNA）獲得國際承認，去年4月起就一直遭受軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）帶領的利比亞國民軍（LNA）攻擊。

的黎波里周遭近期的空襲和砲擊事件持續增加，土耳其國會日前表決同意出兵支持全國團結政府後，全國團結政府與利比亞國民軍間的衝突恐進一步升級。

與全國團結政府同盟的軍隊稱，其東部的競爭對手利比亞國民軍4日對艾爾哈德巴（Al-Hadba）軍營發動空襲。利比亞國民軍發言人否認參與該事件。

全國團結政府衛生部長奧馬爾（Hamid bin Omar）向路透表示，死傷人數仍在增加。的黎波里救護服務發言人阿里（Osama Ali）向路透說，法醫專家無法立即清點部分遺體殘骸。

救護服務單位稍早呼籲暫時停火，以便讓急救人員載回在的黎波里中南部As Sidra Road地區遇難的五名平民遺體，並撤離當地居民。緊急救援單位4日試圖進入該地區時，因面臨火力攻擊而撤退。

聯合國駐利比亞代表團3日表示，去年12月初以來，的黎波里及其周圍地區的空襲和砲擊事件持續增加，造成至少11人死亡，醫療設施和學校關門，的黎波里唯一運作的機場3日更關閉。

聯合國秘書長古特瑞斯3日再次呼籲利比亞立即停火，並警告說，向利比亞交戰各方提供國外支持，將只會惡化進行中的衝突，並讓達成和平與全面政治解決方案的心血付諸東流。

國際承認的利比亞政府表示，首都的黎波里一所軍校遭到攻擊，至少28人死亡。新華社
國際承認的利比亞政府表示，首都的黎波里一所軍校遭到攻擊，至少28人死亡。新華社
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