高恩藏身音響箱 箱底有洞讓他呼吸

華爾街日報根據消息人士說法報導，日產汽車前執行長高恩藏身於音響器材箱從日本出境。這個箱子底部鑽了幾個洞，讓高恩能呼吸，也像一般音響箱一樣有輪子，便於移動。

高恩從日本大阪搭機到土耳其伊斯坦堡，再換乘另一架飛機飛往黎巴嫩貝魯特。消息人士提供的照片顯示，載著高恩從大阪飛到伊斯坦堡的飛機機艙裡，有一個黑色箱子，邊角用金屬加強，箱子卡在靠近機尾的中央走道上。這個音響箱已成為土耳其調查工作的核心證據。 據說高恩藏身於音響箱離開日本。（路透） 分享 facebook 圖為音響箱示意圖。（路透） 分享 facebook