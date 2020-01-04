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高恩藏身音響箱 箱底有洞讓他呼吸

2020-01-04 23:19聯合報 編譯李京倫／即時報導

華爾街日報根據消息人士說法報導，日產汽車前執行長高恩藏身於音響器材箱從日本出境。這個箱子底部鑽了幾個洞，讓高恩能呼吸，也像一般音響箱一樣有輪子，便於移動。

高恩從日本大阪搭機到土耳其伊斯坦堡，再換乘另一架飛機飛往黎巴嫩貝魯特。消息人士提供的照片顯示，載著高恩從大阪飛到伊斯坦堡的飛機機艙裡，有一個黑色箱子，邊角用金屬加強，箱子卡在靠近機尾的中央走道上。這個音響箱已成為土耳其調查工作的核心證據。

據說高恩藏身於音響箱離開日本。（路透）
據說高恩藏身於音響箱離開日本。（路透）
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圖為音響箱示意圖。（路透）
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土耳其大阪伊斯坦堡

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