土耳其私人飛機公司員工疑偷接案 協助高恩潛逃

日產前董事長高恩(Carlos Ghosn)棄保潛逃至黎巴嫩,引發跨國調查。土耳其私人飛機租賃公司MNG Jet於3日發布聲明,高恩搭乘的兩架私人包機來自該公司,一名公司員工疑調度飛機助高恩逃亡,已接受警方調查。

MNG Jet在聲明中指出,該公司分別租借兩架飛機給兩個客戶,兩個客戶看似沒有關聯。其中一架包機由杜拜飛往大阪後,再從大阪飛往伊斯坦堡;另一架包機則由伊斯坦堡飛往貝魯特。

該名涉案員工已承認假造文件,騙過公司主管。MNG Jet已提出告訴。