土耳其私人飛機公司員工疑偷接案 協助高恩潛逃

日產前董事長高恩（Carlos Ghosn）棄保潛逃至黎巴嫩，引發跨國調查。土耳其私人飛機租賃公司MNG Jet於3日發布聲明，高恩搭乘的兩架私人包機來自該公司，一名公司員工疑調度飛機助高恩逃亡，已接受警方調查。

MNG Jet在聲明中指出，該公司分別租借兩架飛機給兩個客戶，兩個客戶看似沒有關聯。其中一架包機由杜拜飛往大阪後，再從大阪飛往伊斯坦堡；另一架包機則由伊斯坦堡飛往貝魯特。

該名涉案員工已承認假造文件，騙過公司主管。MNG Jet已提出告訴。