親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美擊殺伊朗將領
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

洪秀柱韓國瑜台南造勢 空拍機疑鬧場遭警「擊落」

土耳其私人飛機公司員工疑偷接案 協助高恩潛逃

2020-01-04 22:24聯合報 編譯莊蕙嘉／即時報導

日產前董事長高恩（Carlos Ghosn）棄保潛逃至黎巴嫩，引發跨國調查。土耳其私人飛機租賃公司MNG Jet於3日發布聲明，高恩搭乘的兩架私人包機來自該公司，一名公司員工疑調度飛機助高恩逃亡，已接受警方調查。

MNG Jet在聲明中指出，該公司分別租借兩架飛機給兩個客戶，兩個客戶看似沒有關聯。其中一架包機由杜拜飛往大阪後，再從大阪飛往伊斯坦堡；另一架包機則由伊斯坦堡飛往貝魯特。

該名涉案員工已承認假造文件，騙過公司主管。MNG Jet已提出告訴。

65歲的高恩在日本被控短報薪酬及挪用公款等罪名，2018年11月被捕，去年4月交保，12月29日搭私人包機潛逃至黎巴嫩。

日產前董座高恩棄保潛逃至黎巴嫩。（路透）
日產前董座高恩棄保潛逃至黎巴嫩。（路透）
分享
NISSAN-GHOSN/TURKEY-OPERATOR:TC-RZA, a p...
NISSAN-GHOSN/TURKEY-OPERATOR:TC-RZA, a private jet which was used during the escape of ousted Nissan chairman Ghosn from Japan to Lebanon through Turkey TC-RZA, a private jet which was used during the escape of ousted Nissan chairman Carlos Ghosn from Japan to Lebanon through Turkey, is pictured in an unknown location, May 20, 2016. Picture taken May 20, 2016. COURTESY YIGIT CICEKCI/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.
分享

大阪黎巴嫩伊斯坦堡

延伸閱讀

特戰綠扁帽出手相救 高恩順利潛逃出境

高恩逃亡掀波 黎巴嫩顧及對日關係急撇清

日產前董座搭機潛逃 航空公司提刑事控告

戈恩逃離日本 傳黎巴嫩官方人士接機

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

特戰綠扁帽出手相救 高恩順利潛逃出境

2020-01-04 21:12

「我不喜歡她的態度」日女在唐吉訶德持刀砍傷陸女

2020-01-04 21:06

「嬰」滿為患還硬接 印度醫院百名嬰兒死亡

2020-01-04 19:12

野火持續延燒澳洲東南部 風勢助長惡火

2020-01-04 18:26

應對中國 印尼加強納土納海域巡邏

2020-01-04 16:42

澳艦助800人脫困 4.8億動物命喪火窟

2020-01-04 15:21

中企行賄日議員 傳前防長也收錢

2020-01-04 15:21

土耳其出兵 川普立馬警告：利比亞局勢更亂

2020-01-04 15:05

高恩逃亡掀波 黎巴嫩顧及對日關係急撇清

2020-01-04 13:35

戰將之死的伊朗「烈士政治學」：美軍中東緊急大增兵

2020-01-04 12:51

澳洲野火燒掉1.5個台灣！ 這原因太要命 恐再燒2個月

2020-01-04 11:00

巴黎郊區傳持刀攻擊釀1死2傷 凶嫌遭警方擊斃

2020-01-04 06:44

印尼洪災增至43死 近40萬人逃

2020-01-04 00:28

巴黎近郊隨機刺人釀4傷 嫌犯遭警方擊斃

2020-01-03 23:00

印尼洪災增至43死 近40萬人流離失所

2020-01-03 21:07
看更多

熱門文章

小布希、歐巴馬都不敢殺蘇雷曼尼 川普為何動手？

2020-01-04 10:15

將報復！伊朗駐UN大使：回應美國的方式就是軍事行動

2020-01-04 10:33

影／重回獵殺現場！蘇雷曼尼死無全屍 一枚戒指辨身分

2020-01-04 12:50

日本女教師化身網紅教料理 身材豐滿太吸睛

2020-01-02 16:49

烤比薩冒出惡臭白煙 打開烤箱發現「45公分張嘴蛇」

2020-01-04 11:11

女子瞞著父母整形 手術成功回家後竟美到認不出

2020-01-02 21:19

實驗成果無法重現！諾貝爾化學獎得主撤回論文道歉

2020-01-04 16:09

美軍追殺？伊拉克什葉派民兵領袖車隊遇襲 六人喪生

2020-01-04 08:14

日媒選出年度人氣寫真模特 TOP1現役大學生「想變成壇蜜！」

2020-01-04 11:06

美擊斃伊朗將領 川普：採取行動以阻止戰爭發生

2020-01-04 06:22

廣明光電判賠惠普金額增為三倍 高達4.39億美元

2020-01-04 17:47

「我不喜歡她的態度」日女在唐吉訶德持刀砍傷陸女

2020-01-04 21:06

櫻花妹8年狂噴275萬整型 網友一看照片卻嘆氣

2020-01-04 19:43

少女告白被酸「長得像男生」 2年後脫胎換骨成V臉辣妹

2020-01-04 17:38

特戰綠扁帽出手相救 高恩順利潛逃出境

2020-01-04 21:12

蘇雷曼尼死 中東勢力恐失衡

2020-01-04 00:23

伊朗遇害軍官蘇雷曼尼：從耕田窮小子晉身德黑蘭重臣

2020-01-04 12:19

蘇雷曼尼其人…卡卡＋007＋隆美爾

2020-01-04 00:21

聖城旅不上前線 美國難痛擊

2020-01-04 00:27

川普令擊殺伊朗將領 美稱致力緩和情勢 陸籲克制

2020-01-03 23:33

高階將領遭美國暗殺 伊朗舉國哀悼

2020-01-04 02:04

蘇雷曼尼之死 伊朗與美結仇更深

2020-01-04 12:23

蘇雷曼尼12年前就被鎖定 獵殺令在最後關頭取消

2020-01-04 18:01

都怪川普 峇里島不再是陸客最愛

2020-01-04 15:17

聯合國秘書長：世界承受不起再一次波灣戰爭

2020-01-04 02:14

美斬首攻擊 伊朗大使揚言開戰

2020-01-04 13:19

報復 美軍可能被趕出伊拉克

2020-01-04 13:07

帶大3隻印度豹 21歲女：與美洲虎相擁而眠是最幸福的事

2020-01-04 16:57

新年新氣象！英女王與繼承者們合影 小喬治長高了

2020-01-04 14:10

小布希、歐巴馬都不敢 川普為何動手

2020-01-04 13:07

美軍擊殺伊朗聖城旅指揮官後　紐約、洛杉磯加強戒備

2020-01-04 09:22

美伊衝突升高 油價飆

2020-01-04 02:00

擔心要打仗！美青年熱搜「徵召」 弄垮兵役局官網

2020-01-04 11:09

嚇死人！泰男打開引擎蓋 驚見「巨大蜥蜴」翻肚呼呼大睡

2020-01-04 17:15

美軍無人機 炸死伊朗聖城旅指揮官

2020-01-04 00:18

澳洲野火燒掉1.5個台灣！ 這原因太要命 恐再燒2個月

2020-01-04 11:00

蘇雷曼尼之死揭密 1萬公里外遙控「死神」送他上路

2020-01-04 21:54

幽默媽愛拍女兒日常崩壞照 2寶「醜」出可愛路線

2020-01-04 16:07

中東局勢升溫 楊潔篪與龐培歐通話籲美克制

2020-01-04 03:31

全球企業CEO 最擔心經濟衰退

2020-01-04 01:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top