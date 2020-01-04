「我不喜歡她的態度」日女在唐吉訶德持刀砍傷陸女

觀光客相當喜愛的日本連鎖零售商店「驚安殿堂•唐吉訶德」大阪梅田本店4日下午約3時35分傳出意外，34歲日本女子松岡美樹在店內二樓持菜刀砍傷一名31歲中國大陸女子的頭部，被害者送醫後無生命危險。

松岡被以現行犯當場逮捕，她坦承犯案。松岡表示帶著刀刃15公分長的菜刀進入唐吉訶德，和被害者攀談，她向警方供稱「因為想殺人，所以去買菜刀，我不喜歡在唐吉訶德遇到的那個女的態度。」