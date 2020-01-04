「嬰」滿為患還硬接 印度醫院百名嬰兒死亡

日本NHK報導，印度官員表示，拉賈斯坦邦一家醫院上月有100名嬰幼兒夭折，促使政府展開調查。當地官員表示，拉賈斯坦邦的公立醫院自2014年以來，每年約有1000名嬰幼兒死亡，且去年嬰兒死亡率攀升至20%。

醫院官員將嬰兒死亡率上升歸因於天氣寒冷和從其他醫療機構接手許多身體不好的嬰兒。然而，當地媒體表示，該醫院接手的嬰兒超過負荷量，且員工不足，也缺乏氧氣吸入器和保溫箱等設備。