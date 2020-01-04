喵星人插花新年祈福 泰國僧侶正襟危坐破功

泰國僧侶新年祈福念了5小時的經，卻碰上殘酷的耐心試煉。一位喵星人爬到他的盤腿上，還擋住他閱讀經書的視線。雙手合十的僧侶原本不想理會，故作鎮定，最後實在沒辦法，只得輕拍貓咪盼牠離開。

旁邊比較資深的僧侶，投以嚴厲眼光。喵星人是附近的流浪貓，總共待了15分鐘，才在眾人跨年倒數聲中離開。25歲的僧侶Luang Pi Komkrit Taechachoto表示，他很想專心讀經但沒辦法，注意力被貓分散了。 喵星人參加泰國佛寺祈福，僧侶勉強維持鎮定。路透 分享 facebook