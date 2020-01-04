野火持續延燒澳洲東南部 風勢助長惡火

澳洲東海岸野火4日失控，情況危險。高溫和強風助長火勢，使消防員挽救民眾生命財產的任務更艱巨。當局表示，最壞的情況尚未到來。

截至當天傍晚稍早，維多利亞省發生16起緊急或疏散警報層級火災。新南威爾斯省發生12次緊急層級火災，另有一百多個起火點。新的起火點開始燃燒，其他的起火點已打破封鎖線。

新省省長貝雷吉克利安在當天下午一場簡報會表示：「我們有如身處漫漫長夜，且仍要遭遇最壞的情況。這是個多變的局面。」

澳洲氣象局表示，由於颳南風，轉而助長沿海火勢和野火所引發風暴帶來的煙霧，情況迅速惡化。當局擔心，火勢可能比跨年夜更嚴重，野火燒毀大片灌木叢迫使成千上萬居民和遊客前往海灘避難。

維省省長安德魯斯表示，儘管狀況艱難，消防員的工作因為成千上萬名民眾遵照指示疏散，而變得比較容易。當局可能要到5日以後才能進行災害損失評估。總理莫里森宣布，自去年9月野火季節開始至今，死亡人數為23人。其中就有12人死於本周的野火。

新省鄉村消防局更新野火緊急警告時，反覆傳達同樣建議給尚未從高風險地區撤離的人們：「離開為時已晚，在野火接近時尋求庇護。」

居民在社群媒體發布受野火煙霧和強光影響，變成黑色和紅色的天空。被疏散的民眾中包括維省馬拉庫塔的居民，約有1000人3日從海上疏散。聯邦政府宣布，首度徵召陸軍預備役人員協助消防員救災，並徵召其他資源包括三分之一用於救災和人道救援的海軍艦艇。